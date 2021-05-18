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POLİTİKA

Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına dair konuşmasında çirkin bir benzetmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, işgalci İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetti. "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğanı katil Netanyahuya benzetti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’de düzenlenen grup toplantısında konuştu. İşgalci İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliamlara değinene Akşener, İsrail’i bırakıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

İSRAİL YERİNE ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Akşener, çirkin bir benzetmede bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetti.

"İSRAİLLİ VERSİYONU" İFADESİNİ KULLANDI

Akşener, “Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı” dedi.

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