Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’de düzenlenen grup toplantısında konuştu. İşgalci İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliamlara değinene Akşener, İsrail’i bırakıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

İSRAİL YERİNE ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Akşener, çirkin bir benzetmede bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetti.

"İSRAİLLİ VERSİYONU" İFADESİNİ KULLANDI

Akşener, “Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı” dedi.

GÜNDEM İYİ Parti de "soykırım" ifadesini kullanan Biden'ı değil hükümeti suçladı

GÜNDEM Meral Akşener'e bir tepki de İbrahim Kalın'dan geldi: Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu’yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir

GÜNDEM Fahrettin Altun'dan Akşener'e tepki: Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz verecektir

GÜNDEM Numan Kurtulmuş: Akşener Netanyahu’yu ittifak yaptığı PKK'nın siyasal uzantısına benzetsin

GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan'a çirkin söylemlerde bulunan Akşener'e tepki: Ahlak dışı bir sapmadır