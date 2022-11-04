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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'le hemfikiriz tahılda öncelik fakir ülkeler olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Expo fuarında konuştu. BM Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde tahıl sevkiyatını ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, ''Guterres'e 'tahılı gelişmiş ülkelere mi göndereceğiz? Az gelişmiş ülkelere destek verelim' dedim. Sayın Putin'le görüşmede de gündeme geldi. Ukrayna'daki tahılın az gelişmiş ülkelere gitmesi öncelik olmalıdır. Bizi üzen İslam dünyasındaki kardeşlerimizin mazlum ve mağdurların çığlıklarına sağır kesilmesidir. Somali, Cubuti, ve Sudan başta olmak üzere tahıl gemilerinin öncelikle ulaşmasını temin edeceğiz'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putinle hemfikiriz tahılda öncelik fakir ülkeler olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Dünya son 3 yıldır küresel salgınla başlayıp ardından çatışmalara devam eden sancılı bir dönemden geçiyor.

Aşırı artan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının ekonomiler üzerindeki baskısı bir süre daha devam edecek.

Guterres'e 'tahılı gelişmiş ülkelere mi göndereceğiz? Az gelişmiş ülkelere destek verelim' dedim.

Sayın Putin'le görüşmede de gündeme geldi. Ukrayna'daki tahılın az gelişmiş ülkelere gitmesi öncelik olmalıdır.

Bizi üzen İslam dünyasındaki kardeşlerimizin mazlum ve mağdurların çığlıklarına sağır kesilmesidir.

Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ülke son yılların en yüksek enflasyonu ile baş etmeye çalışıyor.

Somali, Cubuti, ve Sudan başta olmak üzere tahıl gemilerinin öncelikle ulaşmasını temin edeceğiz.

Ülkemizin ekonomik politikasını yaşadığımız tecrübelerle yeniden inşa ediyoruz.

Enerji ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmaya resesyonun eklenmesi işimizi zorlaştırıyor.

Bizim pazarımız kolay kolay bitmez, küçülmez. Kaybettiğimiz avantajı hızla telafi edebiliriz.

Enerji konusundaki çözüm arayışları kesintisiz sürüyor. Güneş ve rüzgar gibi yenilebilir kaynakları teşvike diyoruz.

Akkuyu'dan sonra Sinop bizim ülkeler nükleer enerji konusunda ikinci adresimiz olacak.

Karadeniz'deki gaz konutların ihtiyacını karşılamaya birlikte elektrik üretiminde de kullanılacak.

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