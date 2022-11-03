MÜSİAD EXPO başladı: Beş milyar dolarlık ticaret şöleni

MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 24 farklı sektörden 500’ün üzerinde firma ürün ve hizmetlerinin sergilediği fuar 5 milyar dolarlık ticaret hedefiyle kapılarını açtı. 124 ülkeden ziyaretçiyi ağırlayacak olan fuar toplamda 100 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapmayı hedefliyor. İki yılda bir düzenlenen ve ticaret şöleni havasında geçen fuar, bu yıl 60’ın üzerinde ülkeden alım heyetini ağırlıyor.

19’uncu MÜSİAD EXPO’nun ikinci gününde düzenlenecek olan 26’ncı Uluslararası İş Forumu (IBF) Kanada, Avrupa, ABD, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Rusya’dan binin üzerinde iş insanının katılımıyla gerçekleştirilecek. Forum çerçevesinde ‘Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası’ başlığı masaya yatırılacak. Ayrıca MÜSİAD EXPO'da bu yıl ilk kez D8 büyükelçilerinin katılımıyla D8 Büyükelçileri Zirvesi de düzenlenecek. Zirvede MoU (uzlaşı anlaşması) imza törenleri yapılacak. MÜSİAD EXPO, 5 Kasım Cumartesi günü kapılarını iki yıllığına kapatacak.

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ÜRETİCİ VE YATIRIMCI BİR ARAYA GELİYOR

Törende konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD’ın büyük bir teşkilat olduğunu kaydetti. MÜSİAD'ın 13 bini aşkın üyesi ve üyelerinin temsil ettiği 60 bin işletme ile 2 milyon kişiye istihdam sağladığını bildiren Asmalı, “MÜSİAD EXPO çerçevesinde gerçekleşecek iş birlikleri ve yatırım projeksiyonlarıyla yaklaşık 5 milyar dolarlık iş bağlantısına vesile olmayı hedefliyoruz” dedi. Hem üretim hem de dış ticaret süreçlerinde farklı iş birliklerinin kurulmasına vesile olacaklarını söyleyen Asmalı, “Fuarımız çerçevesinde düzenleyeceğimiz etkinliklerle, dünyanın dört bir yanından gelen diplomatik misyonları, yurt dışı temsilcilerimizi, ülkemizdeki büyükelçi, konsolos ve fahri konsolosları iş insanlarımızla buluşturacağız” diye konuştu.

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GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU YOLDA

MÜSİAD olarak 2022’yi ‘yatırım yılı’ ilan etmeleriyle sorumluluklarının bir kat daha arttığını söyleyen Asmalı, “MÜSİAD üyeleri, Türkiye genelinde 35 milyar TL yatırıma imza attı. Yıl sonuna kadar bu rakamın, 40 milyar TL’ye ulaşmasını öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Mahmut Asmalı, MÜSİAD Invest ve MÜSİAD Ticaret Ofisi'ni de fuarda tanıtarak hayata geçireceklerini ifade etti.

KREDİYE ERİŞİMDE DESTEK ÇAĞRISI

Asmalı ayrıca, MÜSİAD üyelerinin sermayelerini bir araya getirerek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuracaklarını ve proje kapsamındaki yatırım müjdelerini yakında ilan edeceklerini duyurdu. Bir yandan da kredi maliyetlerinin ucuzlamasını savunmaya devam edeceklerini söyleyen Asmalı, son aylarda krediye erişim noktasında ciddi sorunlar yaşandığını vurgulayarak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den destek beklediklerini ifade etti.

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KGF DESTEĞİ İHTİYACI OLANA VERİLECEK

Törende konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Asmalı’nın krediye erişim talebine yönelik olarak, “Söylemlerinizi haklı ve doğru kabul ediyoruz. Dolayısıyla da gerek kredilerdeki ulaşım gerek kredilerdeki sürenin kısa olması bunlar gelip geçici. Yeni bir model, yeni bir iş anlayış ve selektif kredi politikamız önümüzdeki süreci çok daha kolay bir şekilde geçireceğimiz yol haritasını ortaya koyuyor” dedi. Nebati ayrıca, KOBİ ve iş adamlarına yönelik olarak Kredi Garanti Fonu'nda Türkiye'de ilk defa farklı yöntem uygulanacağını da söyleyerek, “KGF'de finansmana ulaşımda sıkıntı yaşamayan firmaları bir tarafa bırakıp asıl yatırım yapan, işletmesini büyütmek isteyen firmaları destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

İGE AŞ’DE SERMAYE ARTIŞINA GİDİYORUZ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuşmasında, “Hizmet ihracatı yılın ilk 8 ayında yüzde 66'lık artışla 52,5 milyar doları yakaladı. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde 100 milyar dolarlık eşik de aşılmış olacak. Finansmana erişim konusunda, adeta bir devrim niteliğinde olan İGE AŞ ile büyük bir mesafe alacağımızı düşünüyoruz. Yıl sonu itibarıyla İGE AŞ'de sermaye artışı sağlayacağız” dedi.

DÜNYA TÜRKİYE MODELİNİ KONUŞUYOR

Nureddin Nebati, kararlılıkla uygulanmasına devam edilen Türkiye Ekonomi Modeli'nin, ilerleyen dönemde Türkiye'ye olan ilgiyi daha da artıracağını katıldığı tüm yurt dışı toplantılarda çok net gözlemlediğini ifade ederek, şöyle devam etti: "İlkbahar toplantılarında Washington'da Dünya Bankası, IMF, OECD ülkelerinin tüm temsilcileriyle yapılan toplantıda sorguluyorlardı. Bali'deki G20 toplantılarında 'neler oluyor' diye bakıyorlardı. Çok şükür, sonbahar toplantılarında Dünya Bankası, IMF, OECD ülkeleri, banka guvernörleri ve bakanlarla yaptığımız toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli artık dünyanın ilgi alanına girmiş durumda. Türkiye Ekonomi Modeli sadece Türkiye’nin modeli olmaktan çıktı, dünyanın konuştuğu bir model olmaya başladı.”