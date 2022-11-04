Ekonomi MÜSİAD Invest ve MÜSİAD Ticaret Ofisi uluslararası ticarete dinamizm kazandıracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD Invest ve MÜSİAD Ticaret Ofisi uluslararası ticarete dinamizm kazandıracak

MÜSİAD Invest ve MÜSİAD Ticaret Ofisi'ni EXPO'da tanıtan MÜSİAD, uluslararası ticarete dinamizm kazandırmayı hedefliyor. Söz konusu projeleri değerlendiren MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yatırımcı iş insanlarına yol göstererek küresel ve bölgesel ticaretin güvenli limanı Türkiye'yi en iyi şekilde anlatacaklarını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
MÜSİAD Invest ve MÜSİAD Ticaret Ofisi uluslararası ticarete dinamizm kazandıracak
Foto: MÜSİAD.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO, 19'uncu kez kapılarını açtı. TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlik kapsamında MÜSİAD'ın yurt içi ve yurt dışı başkan ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Genel İdare Kurulu programında, MÜSİAD'ın iki yeni projesi tanıtıldı.

  • İhracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam çalışmalarına hız vereceklerini kaydeden MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Yatırım Destek Ofisi (MÜSİAD Invest) ve MÜSİAD Ticaret Ofisi ile yatırımcı ve girişimci iş insanlarına yol göstereceklerini söyledi.


Türkiye'nin küresel ve bölgesel ticaret için güvenli bir liman olarak etkisini artırdığını vurgulayan Başkan Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MÜSİAD EXPO çerçevesinde uluslararası ticarete dinamizm kazandıracak iki yeniliğe hayata geçiriyoruz. MÜSİAD Invest ile yatırımcıya doğru bilgiler ile yol gösterecek, ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak için gayret edeceğiz. Türkiye, küresel ve bölgesel ticaretin güvenli limanıdır. Bizler, 2022 yılı boyunca hayata geçirdiğimiz ihracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam projeleriyle, Anadolu'ya olan güvenimizi ortaya koyduk. MÜSİAD EXPO'daki sinerji ile bu vizyonumuzu daha da güçlendireceğiz. MÜSİAD Ticaret Ofisi ise uluslararası pazarlara açılma noktasında iş insanlarımıza rehber olacak. Türkiye Yüzyılı inşa edilirken, Anadolu kazanacak, Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak. İş dünyası olarak ülkemizin yeni yüzyılına hazırız."

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı.

Programda değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Invest Başkanı Muhammet Ali Özeken, MÜSİAD Invest'in yenilikçi vizyonuyla teknolojinin tüm imkanlarından faydalandığını belirtti. Güçlü bir teknolojik altyapı ile kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunulacağını belirten Özeken, MÜSİAD EXPO'da tanıtılan MÜSİAD Invest'in uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştığını söyledi.

MÜSİAD Ticaret Ofisi Başkanı Abdullah Bozatlı ise, uzun soluklu titiz bir çalışma sonunda hayata geçirilen proje ile Anadolu'nun dört bir yanından yeni dünya markaları çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bozatlı açıklamasında, Anadolu'daki şehirlerin ihracat rakamlarına doğrudan katkı sağlayacak MÜSİAD Ticaret Ofisi'nin, uluslararası pazarlara açılmak isteyen iş insanlarına rehber olarak, en doğru ticari eşleştirmelere imkan sunacağını belirtti.

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