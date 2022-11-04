Ekonomi MÜSİAD IBF zirvesinde gıda güvenliği konusunu ele aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD IBF zirvesinde gıda güvenliği konusunu ele aldı

MÜSİAD EXPO kapsamında düzenlenen IBF Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası programı, gıda güvenilirliği ve gelecek nesillere yönelik tehditleri panel programlarla ele aldı. Etkinlikte konuşan IBF Başkanı Erol Yarar, gıda güvenliğinin sadece iktisadi bir kavram olarak değil, oluşturduğu risklerle kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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MÜSİAD IBF zirvesinde gıda güvenliği konusunu ele aldı
IBF Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası programı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen MÜSİAD EXPO, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Bu yıl 19'uncu kez düzenlenen fuarın ikinci gününde, 26'ncı Uluslararası İş Forumu (IBF), Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası temasıyla gerçekleştirildi.

IBF Başkanı Erol Yarar.
IBF Başkanı Erol Yarar.

IBF Başkanı Erol Yarar: Genetiği değiştirilen gıdaların insan nesline getireceği tehlikeler iyi analiz edilmeli

Programda konuşan IBF Başkanı Erol Yarar, dünyanın özellikle salgın dönemi sonrası büyük bir değişime sürüklendiğini işaret ederek, gıda güvenliğinin ciddi bir tartışma ortamı doğurduğunu söyledi.

  • Sağlıklı nesiller için temiz ve helal gıda kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Başkan Yarar, Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası programı farkındalık uyandırmayı hedeflediklerini ifade etti:
  • "Pandemi ve çatışmaların yol açtığı küresel çaplı krizler gıda güvenliğini tehlikeye düşürdü. Yine bu dönemlerde tedarik ve lojistik zincirinin bozulması daha büyük sorunları beraberinde getirdi. Ancak tek sorun bu değil. Gıda alanındaki değişiklikler hormonel bozukluklara yol açarak çeşitli sağlık sorunlarını tetikliyor. Bu durum nesillerimizi de tehdit ediyor. Dolayısıyla ilk kez gıda güvenliği ve nesillerin korunması konularını bir araya getirerek, yarınlarımızın hayatlarını güvence altına alma dileğimizi gündeme taşıyoruz. Çünkü gıdanın güvenilirliğine ilişkin değişimler, doğrudan insan sağlığı ve genetiğine de etki ediyor. İnsanlık sadece ayakta kalmak için değil, sağlıklı olmak için gayret göstermeli."

Dünya genelinde ortaya çıkan açlık korkusunun genetik değişime uğratılan gıdalarla boyut değiştirmesinin kabul edilemez olduğunu belirten IBF Başkanı Erol Yarar, "Sadece gıda güvenliği gibi bir iktisadi kavramı ve doğa olaylarını değil, bu durumun yol açacağı riskleri ve genetiği değiştirilen gıdaların insan nesline getireceği tehlikeleri iyi analiz etmeliyiz" dedi.

Başkan Yarar, Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası programının, "Gıda Güvenliğini Tehdit Eden Unsurlar", "Helal ve Temiz Gıdanın Beslenme ve Neslin Muhafazasındaki Önemi" ve "Tedavi ve Beslenmede Neslin Muhafazası" panel programlarıyla değerlendirildiğini söyledi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: İstiklal, istikbalin sıhhatinden geçer

Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası programında değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise, sağlıklı nesillerin yetişmesinde gıda güvenliğinin önemine işaret etti.

  • Tarımsal alanda bilinçsiz ilaç kullanımı, genetiği değiştirilmiş ürünlerin artışı ve küresel krizlerin oluşturduğu sorunların üstesinden aklı selim adımlarla gelinebileceğini belirtti.
  • "Anadolu'dan filizlenen ve dünyanın dört bir yanına kök salan MÜSİAD, insani değerleri merkez alan bir anlayışla çalışmalarını şekillendiriyor. Bu çerçevede helal ve temiz gıdaya olan erişim, bu değerlerin en kıymetli bileşenleri arasında bulunuyor. Çünkü sıhhatli nesillerin gelişimi ve refahını sağlayabilmek gıda güvenliği ile mümkün. Tarımsal alandaki bilinçsiz kullanımların önüne geçilmesi halinde, yalnız toprağı iyileştirmekle kalmaz yarınlarımızı da koruyabiliriz. Adana ve Elazığ'da gerçekleştirdiğimiz tarım buluşmaları yanında farklı bölgelerde organize edeceğimiz etkinlikler ile bu bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. Doğru zaman diliminde atılacak akli selim adımların, nesillerimizi korumamıza olanak sağlayacağının farkındayız. Çünkü istiklal, istikbalin sıhhatinden geçer."
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