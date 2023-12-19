Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt'in yeni emiri Şeyh Meşal'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Kuveyt Emîri Şeyh Nevvaf için taziye mesajı yayınladı. X hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğimiz aziz kardeşim, Kuveyt Emîri Şeyh Nevvaf’a Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Dost ve kardeş Kuveyt halkına milletim adına taziyelerimi sunuyorum." dedi.