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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt'in yeni emiri Şeyh Meşal'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Küresel ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Şeyh Meşal’e yeni görevinde başarılar diledi.

19:53 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 20:00 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, geçtiğimiz hafta 86 yaşında hayatını kaybetti. Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün akşam saatlerinde Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Küresel ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Şeyh Meşal’e yeni görevinde başarılar diledi.

"Erdoğan üzüntülerini ifade etti"

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf’ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziye dileklerini yeni emir Şeyh Meşal’e iletti.

Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal’e yeni görevinde başarılar da diledi."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kuveyt
#Şeyh Meşal
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