Kuveyt emiri Şeyh Nevvaf hayatını kaybetti

Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Muhammed el-Abdullah el-Mubarek es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf’ın öğle saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Şeyh Nevvaf, 14 yıl Veliaht Prenslik yaptıktan sonra, kendinden önceki Emir kardeşi Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın 29 Eylül 2020’de vefat etmesinin ardından Kuveyt Emiri olmuştu. Emirin vefatı nedeniyle ülkesinde 40 günlük yas ilan edildi. Kuveyt hükümetinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, resmi dairelerin de 3 gün süreyle kapatılacağı belirtildi. Şeyh Nevvaf’ın ölümünün ardından, ülkenin başına Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah getirildi. Yeni emir Şeyh Meşal, eski Kuveyt Emiri Şeyh Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın 7’inci oğlu olarak 27 Eylül 1940’da Kuveyt’te dünyaya geldi. Ulusal Muhafızlar Başkan Yardımcısı olarak 13 Ocak 2004’te başladığı görevini Veliaht Prens olana dek sürdürdü. 15 Kasım 2021’de Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf tarafından çıkarılan bir kararla Şeyh Meşal Veliaht Prens olarak tayin edilmişti.