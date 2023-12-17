Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf için taziye mesajı

"Türkiye’nin samimi ve güvenilir bir dostu olarak hayırla yad edilecek"

"Türkiye’nin samimi ve güvenilir bir dostu olarak hayırla yad edilecek"

Türkiye’nin samimi ve güvenilir bir dostu olarak nitelendirdiği Şeyh Nevvaf'ın her zaman hayırla yad edileceğini ifade eden Erdoğan, Kuveyt'in yeni emiri olan Şeyh Meşal’e de muvaffakiyetler diledi.

"Bugün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğimiz aziz kardeşim, Kuveyt Emîri Şeyh Nevvaf’a Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Dost ve kardeş Kuveyt halkına milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Merhum Şeyh Nevvaf, Türkiye’nin samimi ve güvenilir bir dostu olarak her zaman hayırla yâd edilecektir. Yeni Kuveyt Emîri, kardeşim Şeyh Meşal’e de Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum."