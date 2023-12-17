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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Kuveyt Emîri Şeyh Nevvaf için taziye mesajı yayınladı. X hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğimiz aziz kardeşim, Kuveyt Emîri Şeyh Nevvaf’a Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Dost ve kardeş Kuveyt halkına milletim adına taziyelerimi sunuyorum." dedi.

Semih Bozkuş
00:22 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 00:34 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Şeyh Nevvaf'ın vefatına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından paylaşımda bulunarak Şeyh Nevvaf’a Allah’tan rahmet ve mağfiret diledi.

"Türkiye’nin samimi ve güvenilir bir dostu olarak hayırla yad edilecek"

Türkiye’nin samimi ve güvenilir bir dostu olarak nitelendirdiği Şeyh Nevvaf'ın her zaman hayırla yad edileceğini ifade eden Erdoğan, Kuveyt'in yeni emiri olan Şeyh Meşal’e de muvaffakiyetler diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğimiz aziz kardeşim, Kuveyt Emîri Şeyh Nevvaf’a Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Dost ve kardeş Kuveyt halkına milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Merhum Şeyh Nevvaf, Türkiye’nin samimi ve güvenilir bir dostu olarak her zaman hayırla yâd edilecektir. Yeni Kuveyt Emîri, kardeşim Şeyh Meşal’e de Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum."




#Kuveyt Emiri
#Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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