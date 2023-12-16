Kuveyt Emiri hayatını kaybetti

Kuveyt devlet televizyonu, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümünü doğruladı.
KUNA haber ajansına göre, Es-Sabah kasım ayında acil bir sağlık sorunu nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.
Hastalığın ne olduğuna dair kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş insanları ile Kuveyt'e ziyarette bulundu. Bolat, Türkiye ile Kuveyt arasında karşılıklı ticaret hacminin 1 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, "Bu yılın ilk 10 ayı itibarıyla Türkiye’nin ihracatı 575 milyon dolar ve karşılıklı ticaret 680 milyon dolar seviyesinde. Bunu karşılıklı görüşmelerle fuarlar ile hızlı şekilde arttıracağız" dedi.
Kuveyt makamlarının, toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri korumak için "Barbie" ve "Talk to Me" adlı filmleri yasakladığı bildirildi. Lübnan da Barbie filminin "ahlaki ve dini" değerlere aykırı olduğu ve eş cinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, İsrail ve Filistin arasında süren çatışmaların "derhal" durdurulması ve bölgeye insani yardımın sağlanması gerektiğini belirtti.
İki Arap ülkesi, Irak ve Kuveyt arasında on yıllara dayanan sınır anlaşmazlıkları hâlâ çözüm bekliyor. Irak'ın Basra vilayetinde yer alan Um Kasr bölgesi iki ülke arasında en önemli tartışma konularından biri. Um Kasr'daki sınır bölgesinde binlerce Iraklıya ait evin yıkılması kararı Irak'ta tepkiyle karşılanıyor.
Malezya Şampiyonası'nda kendi yaş grubunda birinci olan Kuveytli sporcu Yusuf Al-Shatti, Filistin bayrağı açtıktan sonra büyük şirketlerden sponsorluğunu kaybetti. İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarına Filistin bayrağı açarak tepki gösteren sporcu, ulusal ve uluslararası şirketlerin kendisiyle imzaladıkları sponsorlukları iptal ettiklerini açıkladı. Kuveyt halkının desteğini yanında hissettiğini söyleyen Al-Shatti, "sponsorluklarınızı kaybetseniz bile her zaman bir prensibiniz olsun" ifadelerini kullandı.
Kuveyt’te bir vatandaş, İsrail’e destek veren Starbucks’ın son halini görüntüledi. Videoya alan kişi “Sübhanallah, kalabalıktan buralarada yürüyemiyordun bile ama şimdi bomboş hiç kimse yok.” ifadesinde bulundu.