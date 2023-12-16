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Kuveyt Emiri hayatını kaybetti

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti

13:16 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 13:48 - 16/12/2023 Cumartesi
AA
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah

Kuveyt devlet televizyonu, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümünü doğruladı.

KUNA haber ajansına göre, Es-Sabah kasım ayında acil bir sağlık sorunu nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.

Hastalığın ne olduğuna dair kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadı.



#Kuveyt
#Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah
#Vefat
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