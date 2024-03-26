Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maltepe'de CHP'liler tarafından öldüresiye darp edilen teşkilat üyesine "geçmiş olsun" telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Rabbim şifalar versin." dileğinde bulunduğu Şahin'e, "Bize düşen bir şey şu anda var mı?" diye sordu.





Şahin de soruyu, "Cumhurbaşkanım, sizin elinizde her şey. Ben bir şey diyemiyorum. Allah senden razı olsun." diyerek yanıtladı.





Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğu Şahin, darp nedeniyle vücudunun bazı yerlerinde morarmalar olduğunu, evde dinlendiğini söyledi.









Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine, "Ben doktorumu sana bir göndereyim de seni bir de onlar gözden geçirsinler." ifadesini kullandı.





Ramazan Şahin de "Tamam Cumhurbaşkanım. Sen ne dersen o olur. Allah senden razı olsun. Aradığınız için çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar." şeklinde karşılık verdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şahin'in eşine selamlarını da iletti.









CHP MALTEPE TEŞKİLATININ AKTİF ÜYELERİ





AK Parti broşürü dağıtan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı. Saldırganların CHP Maltepe teşkilatının aktif üyesi oldukları tespit edildi.





"ÖLDÜRSELER DE AK PARTİ'NİN ARKASINDAYIM"





Öldürseler de AK Parti'nin arkasında olduğunu söyleyen Ramazan Şahin, "Hızla beni yere yatırıp kafamı patlattılar. O arada düştüm kaldım. 5-6 kişi beni bastırdı, belime çok vurdular. Murat Kurum ve Kadem Ekşi'nin broşürlerini dağıtamazsın dediler. Sonra beni dövmeye başladılar. Ölürsem de onların arkasındayım. Ben bir kere öleceğim, onların uğruna ölürüm." dedi.





Şahin'i darbedenler AK Parti broşürleri dağıtan iki kadını da tehdit etti.











