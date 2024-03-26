İstanbul'da ulaşım Murat Kurum ile hızlanacak: Metro ağı 2 katına çıkacak

Yaklaşık 16 milyon kişinin ikamet ettiği İstanbul’da yaşanan en büyük sorunların başında ulaşım geliyor. Kentte özellikle raylı sistem hattının yetersizliği dikkat çekiyor. İstanbul’un toplam raylı sistem ağı şu anda 348 kilometre, şehrin ihtiyacı ise 1.000 kilometre. Son 5 yılda ulaşımda büyük sıkıntı çeken İstanbul halkını rahatlatacak müjdeleri ise Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum açıkladı. Kurum; raylı sistem ağını artırma, iki yakaya iki büyük tünel, motosiklet yolları ve 250 bin araçlık otopark gibi projelerini sıraladı.

10 YILDA 1.004 KM RAYLI SİSTEM

İstanbul’da trafik yoğunluğunu büyük oranda azaltacak projeleri hızla hayata geçireceklerinin altını çizen Kurum, 5 yılda demir yolu ağını 2 katına çıkaracakları bilgisini verdi. İBB adayı Murat Kurum, 2034 yılına kadar ise 1.004 kilometre raylı sistem ağı inşa etmeyi hedefliyor. Kurum, kara yolu kullanım oranını da ilk 5 yılda yüzde 72’den yüzde 60’a düşürmeyi planlıyor. Böylece, İstanbullunun sevdiklerine ve sosyal hayatına daha fazla zaman ayırması sağlanacak.

İKİ YAKAYA İKİ BÜYÜK TÜNEL

Murat Kurum, Avrupa Yakası’nda 88,2 kilometre, Anadolu Yakası’nda ise 34 kilometre uzunluğunda iki büyük karayolu tüneli inşa ederek trafik yoğunluğunu en aza indireceklerinin müjdesini verdi. Trafikte motoruyla seyahat eden İstanbulluların güvenliğini sağlamak ve konforunu artırmak adına yeni adımlar atacaklarını da vurgulayan Kurum, “Hem motorlu sürücülerin hem de trafikteki diğer araçların emniyetli bir şekilde işine ve sevdiklerine ulaşmalarını sağlayacağız” dedi.

250 bin araçlık otopark

İstanbul’da vatandaş açısından çileye dönüşen bir diğer problem ise otopark. Murat Kurum'un vaatleri arasında, İstanbul'a 250 bin araçlık otopark yapılması da bulunuyor. Megakentin ilçelerine kapalı ve açık otoparklar kazandırılacak. Böylece, İstanbullu 'nereye park edeceğim' endişesinden kurtulacak ve derin bir nefes alacak.

İsmail Yeşilbağ

Kendisini kanıtladı Oyumuz Kurum’a

Maneviyatçı Sanatçılar Derneği ve Tiyatro Oyuncuları Derneği, İstanbul’da Murat Kurum’u destekleme kararı aldı. Başkan İsmail Yeşilbağ imzasıyla yayımlanan bildiride, “Milyonlarca İstanbullu olarak yollarda perişan olmaktayız. Metrolarda, metrobüslerde, otobüslerde, tramvaylarda her gün saatlerimizi kaybetmekteyiz. İmamoğlu İstanbul’u bekleyen en büyük tehlike olan depreme karşı da tedbir almayarak çok duyarsız kalmıştır. Beş yılda yapmayı vadettiği yüz bin konut yerine sadece beş bin konutu zor yapabilmiştir” denildi. Kurum’un ise Bakanlığı dönemindeki icraatlarıyla kendisini kanıtladığı belirtildi.







