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Sandığı 594 bin görevli koruyacak

31 Mart’ta seçim güvenliği için 594 bin personel görev yapacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “seçim güvenliği” konulu toplantıda açıklamalarda bulundu.

04:00 - 26/03/2024 mardi
Güncelleme: 01:24 - 26/03/2024 mardi
Yeni Şafak
Ali Yerlikaya.
Ali Yerlikaya.

Seçim günü için Emniyet’ten 324 bin, Jandarma’dan 197 bin, Sahil Güvenlik’ten 2 bin 850, 70 bin de güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelin görevlendirildiği bilgisini veren Yerlikaya, kolluk birimlerine ait helikopter, uçak, İHA/İKU'ların da göreve hazır vaziyette tutulduğunu ifade etti. Seçim tedbirleri konusunda aralık ayında tüm illere genelge gönderildiğini hatırlatan Yerlikaya şöyle konuştu: “Genelge kapsamında öncelikli olarak seçim sürecinde görevli tüm kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, ülke çapında seçimle ilgili tedbirlerin gözden geçirilmesi, seçimle ilgili olayların anlık paylaşımı ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi amacıyla Bakan Yardımcımız başkanlığında Seçim Koordinasyon Komisyonu oluşturuldu. Bakanlığımız Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Seçim Harekat Merkezi kuruldu. İllerimizde GAMER bünyesinde vali yardımcısı başkanlığında ve valiler tarafından belirlenen üyelerden oluşan İl Seçim Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu.”



#Yerel Seçim
#Ali Yerlikaya
#Güvenlik
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