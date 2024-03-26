'Yeniden Refah'lı Akyüz partisine böyle seslendi: Bu vebali almayın

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isteyeceği ve Murat Kurum’u destekleyeceği yönündeki ifadeleri nedeniyle partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, Yeni Şafak’a konuştu. Disiplin kuruluna sevk edildiği haberini sosyal medyadan öğrendiğini belirten Akyüz, “Partimin şu anki duruşundan çok rahatsızım. Son güne kadar onlara söyleyeceğim şey şu: ‘Seçimden çekilin, adayı çekin ve bu vebali almayın.’ Eğer çekilirlerse o zaman bu vebalden kurtulurlar” dedi.

AK PARTİ DE BİZİM

Necmettin Erbakan ile 35 yıllık teşriki mesaisi olduğunu dile getiren Akyüz, “Bundan dolayı da hocamızın çocukları bizim için çok kıymetli. Bu kıymete binaen Yeniden Refah Partisi’nin kuruluşunda yer aldım. Fatih Erbakan’a da her zaman siyaset yaparken iki şeye dikkat etmesi gerektiğini söyledim. Bunların birincisi AK Parti aleyhine, ikincisi ise Recep Tayyip Erdoğan aleyhine konuşmamaktı. Cumhurbaşkanımız bizim büyüğümüz, ağabeyimiz. AK Parti bizim arkadaşlarımızın olduğu yer, tabanımız hep orada. AK Parti de bizim. Sonuçta Erbakan hocamızın öğrencilerinin kurduğu bir parti ve kuruluşunda hocamızın da gizli desteği var. Muhalefet etmişti ama öyle olması gerekiyordu. Kendi bunu açıkladı. ‘Eğer böyle yapmasak, AK Parti’yi yaşatmazlardı’ dedi. Bu nedenle Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyalog içinde olması ve birbirlerini desteklemeleri lazım” diye konuştu.

GÖRÜŞME TALEBİNE RET

Genel seçimde Cumhur İttifakı ile olan birliktelikte kendi gibi pek çok partilinin rolü olduğuna dikkat çeken Akyüz, buna karşı olanların 31 Mart yerel seçimleri için ayrı çalışmayı yönetime kabul ettirdiğini söyledi. Bu anlayışa sıklıkla karşı çıkan Akyüz, “Biz onlarla mücadele ettik ve bu esnada benim görüşme talebim oldu ama genel başkan benim fikrimi bildiği için herhalde onların etkisinden olacak ki, o bizi atlattı, yani bu görüşme olmadı. Telefonla aradım, açmadı. Bundan 1 hafta önce dahi telefon ettim. Kendi adaylarımızla seçime gireceğimiz açıklanmadan önce ısrarla görüşmek istedim, ‘Hiç olmazsa 3 büyükşehirde aday çıkarma’ diyecektim. Ama görüşemedim. Sonrasında bu yanlışı yaptılar. Ama ‘Hiç olmazsa bu yanlıştan dönün, İstanbul adayınızı geri çekin’ diyorum onlara. Zorunuz ne sizin?” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU 5 YILDA NE YAPTI?

Akyüz, konuşmasının devamında Necmettin Erbakan’ın ‘Olmaz, olmaz, olmaz’ sözlerini hatırlatarak şunları kaydetti: “Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Böyle siyaset olmaz, ihtirasla siyaset olmaz. Siyaset akılla olur. İstanbul'da ne yapmaya çalışıyorsun sen? İstanbul'da ucu ucuna bir yarış var. Bu yarış da iki aday arasında. Ya o kazanacak ya bu. Yani şu anki belediye başkanına bakıyoruz, 5 yılda İstanbul'da ne yaptı bu adam? Hiçbir şey yapmadı. Gelir gelmez 35 bin kişiyi işten çıkarttı. Bunlar birçoğu da tanıdığımız, görevini iyi yapan insanlar. Bunların yerine örgüt adamlarını doldurdu içeri.”

MİLLİ GÖRÜŞÇÜLER FİGÜRAN OLMAZ

“Saadet Partisi'ne bir kadro vermişti, Mezarlıklar Müdürlüğü’nü... Geçen hafta onu da almış. Yani böyle acayip bir kişi bu. Belediye başkanıyken aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'na aday olmuş bir adam. Ondan sonra operasyon yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Eski genel başkanlarını deviriyor. Yerine kendi güdümünde bir adam geçiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu adam kendisi idare ediyor. Şimdi bunun için bu İstanbul seçimleri bir basamak. Bunu kullanıp ‘Bundan sonra bu memleketin başına nasıl bela olurum’, bunun hesaplarını yapıyor. Bu adam böyle bir adam. Şimdi sen buna çanak tutacaksın. Bunun oyununa figüran olacaksın. Yani böyle bir şey olur mu? Bir Milli Görüşçü, akıllı bir adam böyle bir oyuna figüran olur mu? Bizimkilerin yaptığı tam da bu.”

Erbakan Hoca yaşasa Kurum’u desteklerdi

Partisinden gelecek disiplin kurulu kararını bekleyen Abdurrahman Akyüz, istifa etmeyi şu an için düşünmediğini söyledi. Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum’un desteklenmemesi halinde bu kararını gözden geçireceğini dile getiren Akyüz, şöyle konuştu:

“Kurum hakkında çok iyi düşüncelerim var. Gerçekten hizmeti döneminde kendi kabiliyetiyle yükselen bir arkadaş. Bakanlığı döneminde de çok başarılı oldu. Bakanlığı döneminde deprem bölgesinde özellikle çok iyi çalışmalar yaptı. İstanbul'a iyi bir belediye başkanı olacağını düşünüyorum. Yani özellikle İstanbul'un en büyük meselesi kentsel dönüşüm. İşte bunun için bir çalışma gerekiyor, depreme karşı yeni bir yapılanma gerekiyor.

Ondan sonra ulaşım meselesi var, İstanbul'un büyük sorunu. Bu da ancak teknik konuda Murat Kurum gibi donanımlı bir kişi tarafından başarıyla yapılabilir.

Ben tabanımıza sesleniyorum, Milli Görüş uzlaşısı mantığıyla Murat Kurum’u desteklesinler. Erbakan Hoca bugün sağ olsa, ‘Bu adamı destekleyin ve rekor bir oyla belediye başkanı yapın’ derdi. Gönülleri rahat şekilde ona oylarını versinler.

Genel Başkanımız Fatih Erbakan’a sesleniyorum. Adayımızı geri çeksin, bu büyüklüğü yapsın. Ve ondan sonra milletin gönlünde taht kursun.”







