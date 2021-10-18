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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının ikinci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakdil ile fotoğrafına yer verdiği paylaşımında usta yazarı rahmet ve hürmetle andı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Nuri Pakdil paylaşımı
Nuri Pakdil ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının ikinci yılında rahmet ve hürmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum. ifadesini kullandı.

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