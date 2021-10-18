Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna suç duyurusu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem yapılması istendi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de yaptığı açıklamada devlet memurlarını tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 'Buradan, Tunceli'den CHP'ye sesleniyorum. Bürokratı, memuru, polisi tehdit ederek tek parti günlerine dönülmemelidir.' diyen Bakan Soylu, 'Bunun çağrısını yapan genel başkanınızı kınamalısınız. Türkiye'yi eski günlerine döndürmemelisiniz' ifadelerini kullandı.


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