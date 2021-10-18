Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'i yüzde dokuzluk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye -Angola İş Forumu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin saygın iş adamları ile ülkeye ziyarete geldiğini, iş adamlarının birbirlerini daha iyi tanımaları için bu toplantının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vize konusunda da anlaşma mutabakata varılması halinde önemli bir adım daha atmış olacaklarını söyledi.

Halihazırda 250 milyon dolar civarında olan dış ticaret hacminin en kısa sürede artırılacağını ve çifte vergilendirmelerin kaldırılması için gerekli adımların atılacağına inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Göreve geldiğimiz andan itibaren Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan işbirliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik

REKLAM

“Türkiye ve Angola’nın birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olduklarını teyit ederek, birçok alanda işbirliği alanları bulunduğunu tespit ettik”

2005 yılında başlattığımız Afrika açılımı ile kadim dostluğumuzu perçinlemeye başladık. Türkiye Afrika ortaklık zirvesinin 3.sünü Aralık ayında gerçekleştireceğiz. Afrika'daki elçilik sayısını 43'e çıkarttık. Afrikalı kardeşlerimizin ülkemizin bu çabalarına gönülden destek vermeleri dolayısı ile teşekkürlerimi sunuyorum. Kamu- özel ortaklığı ile yapımı gerçekleşen hastaneler ile her kesime hizmet vermeye başladık.

Angolalı dostlarımızın da ülkemizin sunduğu sağlık alanındaki hizmetlerden faydalanabileceklerini, bunlarla beraber Angola'da da aynı sağlık tesislerini yapabileceğimizi belirtmek istiyorum.

'2021'İ YÜZDE DOKUZLUK BÜYÜME İLE TAMAMLAYACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUM'

Salgının zirvesinde G-20 ülkelerinin çoğu havlu atarken biz en çok büyüyen ikinci ülke olduk. 2021'i yüzde 9 büyüme ile tamamlayacağımızı öngörüyorum.

İnsansız hava araçları konusunda yeni teknolojilerle dünyanın bir numarası olacağımıza inanıyoruz. Kara ve deniz araçlarında da kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke konumuna doğru gidiyoruz. yüzde yüz elektrikli otomobili önümüzdeki yıl sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz.

Türkiye bursları ile 8 bin dolayında Afrikalı öğrenciye lisans ve yüksek lisans programı almasına katkı sağlıyoruz.

Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde Türkiye'nin 7 firması bulunuyor. "

REKLAM

OYNAT 00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa Afrika'yı bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola temasları kapsamında iki ülke arasında eğitim, tarım, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların imza töreninin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek ikili yaptığımız görüşme gerek daha sonra heyetlerarası görüşmemizle Türkiye-Angola arasındaki bu süreci kayıtlara düşmüş oluyoruz. Görüşmemizin siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel alanlarda 7 anlaşma ile birlikte teyit edilmiş olması aramızdaki ilişkilerin ne noktaya vardığını göstermesi bakımında önem taşıyor.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Afrika kıtası yıllar yılı sömürülmüştür. Angola 400 yılı aşkın maalesef Portekiz tarafından sömürülmüş olan bir ülke konumundadır. Angola'nın dışında Afrika'nın ülkelerinin birçoğunun yeraltı kaynakları maalesef Batı tarafından sömürülmüştür. Adaletsiz bir yaklaşımın çok net ortaya koyduğu neticedir. Bunların en önemlisi Fransa'dır. Fransa, Afrika'yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır. Yüz binlerce insan buralarda öldürülmüştür.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

DÜNYA Fransa Erdoğan'ın Afrika ziyaretinden rahatsız: Türkiye tam bir güç politikası sergiliyor