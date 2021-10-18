Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Düzce Belediyesi bisiklete tekme atarak deviren genci paylaştı: Farklılığınız iyilik olsun

Düzce Belediyesi, bir kişinin ücretli bisiklete tekme atarak zarar vermesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.



Düzce Belediyesi tarafından bu yıl kent içi toplu ulaşıma alternatif olması amacıyla hizmete alınan Düzce Akıllı Bisiklet Sistemi'ne kayıtlı, Mergiç Mahallesi'ndeki bisikletten ücretsiz faydalanmak isteyen genç, ulaşım aracını yerinden kımıldatamadı. Bunun üzerine kimliği belirlenemeyen kişinin dönerek tekme attığı bisiklet yere düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntü, Düzce Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından 'Farklılığınız iyilik olsun... Çünkü kötülerden çok var.' tepkisiyle paylaşıldı.