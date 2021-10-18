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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Paylaşımında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile fotoğrafına yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimiz Can Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Bağımsızlık Gününü kutladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile fotoğrafına yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularıyla tebrik ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu sözlere yer verdi:

  • "Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimiz Can Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum"

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