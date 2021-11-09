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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme: Karamollaoğlu ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz görüşme: Karamollaoğlu ile bir araya gelecek
Karamollaoğlu ve Erdoğan

Partisinin Cumhur İttifakı'na katılması yönünde çalışma yürüten ve 1 Ekim'de vefat eden Oğuzhan Asiltürk'e muhalefet ettiği bilinen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Yarın (10 Kasım) 15.00'te yapılacak görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacağı açıklandı.

Asiltürk ile görüşmüştü

Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Asiltürk 21 Nisan'da da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iftar yemeğinde bir araya gelmişti. Asiltürk, Erdoğan'ın KKTC gezisine de katılmıştı.

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