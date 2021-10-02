Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı

Adalet Bakanı Gül de Asiltürk'ün Türk devleti ve milletine hizmet etmiş önemli bir devlet ve siyaset adamı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: Türkiye'de, Milli Görüş'ün ülkemize hizmetinde çok büyük emeği geçen bir siyaset adamıydı, büyüğümüzdü. Rahmetli Erbakan Hoca'mızın her zaman yanında durdu. İyi günde, siyasetin zor koşullarında her zaman inandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi inanan çok güçlü bir siyasete, inanca, imana sahipti. Biz hep öyle gördük, öyle bildik.