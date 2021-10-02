Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk için Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 86 yaşında hayatını kaybeden Asiltürk'ün cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Gençlik yıllarımızdan itibaren değerli büyüğüm Oğuzhan ağabeyimiz ile uzun yıllar bir arada olduk. Devlet adamlığından tutunuz siyaset içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti çok büyük gayretleri oldu. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş lideri Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Asiltürk, 13 Eylül'de koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 86 yaşındaki Asiltürk için, Ankara Hacı Bayram Veli Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
"Oğuzhan ağabeyin bu ülkeye çok büyük emekleri geçti"
Erdoğan cenazede şu sözleri söyledi: "Aziz kardeşlerim her şeyden önce musallada bulunan değerli büyüğümüz Asiltürk ağabeyimizi hakka uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren değerli büyüğüm Oğuzhan ağabeyimiz ile uzun yıllar bir arada olduk. Devlet adamlığından tutunuz siyaset içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti çok büyük gayretleri oldu. İnşallah Rabbim bu koronavirüsten tüm insanlığı muhafaza eylesin. Haklarımızı helal ettik. İnşallah cennetiyle cemaliyle bizleri müşerref kılsın. Tüm camiaya ve ailesine baş sağlığı diliyoruz"