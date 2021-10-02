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ANKARA

Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk için Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 86 yaşında hayatını kaybeden Asiltürk'ün cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Gençlik yıllarımızdan itibaren değerli büyüğüm Oğuzhan ağabeyimiz ile uzun yıllar bir arada olduk. Devlet adamlığından tutunuz siyaset içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti çok büyük gayretleri oldu. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı
Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda devlet erkanı katıldı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş lideri Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Asiltürk, 13 Eylül'de koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 86 yaşındaki Asiltürk için, Ankara Hacı Bayram Veli Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

"Oğuzhan ağabeyin bu ülkeye çok büyük emekleri geçti"

Erdoğan cenazede şu sözleri söyledi: "Aziz kardeşlerim her şeyden önce musallada bulunan değerli büyüğümüz Asiltürk ağabeyimizi hakka uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren değerli büyüğüm Oğuzhan ağabeyimiz ile uzun yıllar bir arada olduk. Devlet adamlığından tutunuz siyaset içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti çok büyük gayretleri oldu. İnşallah Rabbim bu koronavirüsten tüm insanlığı muhafaza eylesin. Haklarımızı helal ettik. İnşallah cennetiyle cemaliyle bizleri müşerref kılsın. Tüm camiaya ve ailesine baş sağlığı diliyoruz"

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Dava arkadaşlarından Asiltürk'e vefa
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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin duyulmasından sonra Asiltürk'ün dava arkadaşları ve bakanlar hastaneye akın etti.
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Asiltürk'ün uzun süre rahatsızlık çektiğini ve tedavisine Ankara'da devam edildiğini anımsatarak, Doktorların ifadesiyle organlar fonksiyonlarını yerine getirdiler kısmen ama en sonunda artık kalp anladığımız kadarıyla daha fazla dayanamadı. Bu sabah ruhunu teslim etti. diye konuştu.
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Asiltürk'e Allah'tan rahmet dileyen Karamollaoğlu, şunları söyledi: Oğuzhan Bey'in ben samimi, ihlaslı bir Müslüman olduğuna inanıyorum. Her yaptığı işte çok hassas davranan bir insandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli Görüş hareketinin önemli ismi Asiltürk'ün bir süredir bu hastanede tedavi gördüğünü anımsatan Koca, şu bilgileri paylaştı: Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnançlı ve samimi biriydi. Özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00'da kardiyak arrest (kalp durması) sonrası kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun.
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İçişleri Bakanı Soylu, Asiltürk'ün devlet ve siyaset hayatının mümtaz şahsiyetlerinden olduğunu belirterek Bana hep müşfik davranmıştır. İçişleri Bakanlığımızı yaptı. İçişleri Bakanlığı vesilesiyle çok temasta bulunduk. Sesiyle, tembihatlarıyla ve o tecrübesiyle, bilgisiyle, her temasımızda, her konuşmamızda nasihatleriyle hem devlet adamlığı hem millet adamlığı hem siyaset adamlığı anlayışını hep hissettirmiştir. diye konuştu.
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Adalet Bakanı Gül de Asiltürk'ün Türk devleti ve milletine hizmet etmiş önemli bir devlet ve siyaset adamı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: Türkiye'de, Milli Görüş'ün ülkemize hizmetinde çok büyük emeği geçen bir siyaset adamıydı, büyüğümüzdü. Rahmetli Erbakan Hoca'mızın her zaman yanında durdu. İyi günde, siyasetin zor koşullarında her zaman inandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi inanan çok güçlü bir siyasete, inanca, imana sahipti. Biz hep öyle gördük, öyle bildik.
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Asiltürk'ün Türkiye'nin yeniden güçlü büyük Türkiye olma idealine inandığını ve genç yaşlarından itibaren siyaset yoluyla millete hizmet etmek için fedakarca mücadele ettiğini söyledi.
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Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından yeni kurulan Fazilet Partisi'nin genel başkanlığını yapan ardından Fazilet Partisi'nin de kapatılmasıyla, 2001 yılında Saadet Partisi'nin kurucuları arasında bulunan Recai Kutan da dava arkadaşı Asiltürk'ün taziye ziyareti için Ankara Şehir Hastanesine geldi. taziye ziyaretinde bulundu.
Dava arkadaşlarından Asiltürk'e vefa
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün (86) vefatının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne dava arkadaşları ve siyasilerin ziyaretleri devam ediyor.


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