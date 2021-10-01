Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Oğuzhan Asiltürk kimdir, neden vefat etti, kaç yaşındaydı? İşte tüm detaylar.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

1935 Malatya Hekimhan doğumlu olan Oğuzhan Asiltürk, İTÜ İnşaat Fakültesi mezunu olarak biliniyor. Bir dönem Ankara ve Malatya milletvekili olarak da görev alan Asiltürk, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde de bulundu. Evli ve 4 çocuk babası olan Asiltürk koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Covid-19 nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmış, ardından partiden yapılan açıklamada Asiltürk'ün zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle fenalaştığı ve Ankara’ya getirilerek tedavi altına alındığı bildirilmişti.

OĞUZHAN ASİLTÜRK NEDEN VEFAT ETTİ?

Oğuzhan AsilTürk'ün vefatına dair bazı iddialar üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Hoca açıklamalarda bulundu. Peki, Oğuzhan Asiltürk neden vefat etti?

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Koca, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün bugün sabah 09.00'da kalp durması sebebiyle vefat ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli Görüş hareketinin önemli ismi Asiltürk'ün bir süredir bu hastanede tedavi gördüğünü anımsatan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnançlı ve samimi biriydi. Özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00'da kardiyak arrest (kalp durması) sonrası kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun."

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Bakan Koca, Asiltürk'ün aşı olmadığı iddialarına ilişkin soru üzerine de bu tür bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan paylaşılamayacağını ifade etti.

- Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek

86 yaşında hayatını kaybeden Asiltürk'ün cenazesi, yarın öğle namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat haberini aldığımız, Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.