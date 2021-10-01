Milli Görüş'ün büyük kaybı: Oğuzhan Asiltürk Hakk'a yürüdü

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesine getirilmiş, burada tedavi altına alınmıştı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiltürk’ün hayatını kaybetmesine dair hastane önünde açıklama yaptı. Bakan Koca, "Son dönemlerde coroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu . sabah 09.00’da kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarına sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Başımız sağolsun mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Gazetecilerin, "Aşı yaptırmış mıydı" sorusuna Bakan Koca, "Aile yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim" şeklinde yanıt verdi.

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CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesi yarın öğlen Ankara Altındağ'daki Hacı Bayram Veli Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

ÖZGÜN Oğuzhan Asiltürk kimdir?

'CAMİAMIZIN BAŞI SAĞOLSUN'

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Asiltürk'ün vefatına ilişkin, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi.

Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir.



Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 1, 2021

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AK PARTİ'DEN İLK MESAJ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Asiltürk'ün vefatı sonrası sosyal medya hesabından, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk.

Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz.

Mekanı cennet olsun. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 1, 2021

GÜNDEM Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: ÇOK DEĞERLİ SİYASET ADAMIYDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise yaptığı açıklamada, "Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk bekâ âlemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk bekâ âlemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum.



Başımız sağolsun.



Mekanı cennet olsun. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 1, 2021

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: AİLESİNE SABIR DİLİYORUM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıymetli devlet ve siyaset adamı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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Kıymetli devlet ve siyaset adamı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 1, 2021

BAHÇELİ: SİYASET HAYATININ MUHTEREM İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türk devlet ve siyaset hayatının muhterem isimlerinden birisi olan, aynı zamanda Milli Görüş’ün kurucularından ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sayın Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük bir üzüntü duyduğumu bilhassa ifade etmek isterim.

Ebediyete irtihal eden Merhum Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; saygıdeğer ailesine, Saadet Partisi camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad, kabri nur olsun" dedi.

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Türk devlet ve siyaset hayatının muhterem isimlerinden birisi olan, aynı zamanda Milli Görüş’ün kurucularından ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sayın Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük bir üzüntü duyduğumu bilhassa ifade etmek isterim. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) October 1, 2021

BAKAN SOYLU: NASİHATLARIYLA MİLLET ADAMLIĞI ANLAYIŞINI HEP HİSSETTİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok temasta bulunduk. Sesiyle tembihatlarıyla, tecrübesiyle bilgisiyle her konuşmamızda nasihatlarıyla hem devlet adamlığı, hem millet adamlığı hem de siyaset adamlığı anlayışını hep hissettirmiştir. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Ailemize, ülkemize, yakınlarına, dostlarına ve Saadet Partisi camiasına hem başsağlığı hem de sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin."

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OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935'te doğdu. İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya’da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

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