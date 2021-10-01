Gündem Milli Görüşün büyük kaybı Oğuzhan Asiltürk Hakka yürüdü
POLİTİKA

Milli Görüş'ün büyük kaybı: Oğuzhan Asiltürk Hakk'a yürüdü

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti. Asiltürk'ün vefatına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca, "Son dönemlerde coroner arter ve kalp yetersizliği tanılaruyla takip ediliyordu . sabah 09.00’da kaybetmiş bulunuyoruz" dedi. Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesi yarın öğlen Hacı Bayram Veli Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Milli Görüşün büyük kaybı: Oğuzhan Asiltürk Hakka yürüdü
Oğuzhan Asiltürk

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesine getirilmiş, burada tedavi altına alınmıştı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiltürk’ün hayatını kaybetmesine dair hastane önünde açıklama yaptı. Bakan Koca, "Son dönemlerde coroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu . sabah 09.00’da kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarına sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Başımız sağolsun mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Gazetecilerin, "Aşı yaptırmış mıydı" sorusuna Bakan Koca, "Aile yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim" şeklinde yanıt verdi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesi yarın öğlen Ankara Altındağ'daki Hacı Bayram Veli Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Oğuzhan Asiltürk kimdir?
ÖZGÜN
Oğuzhan Asiltürk kimdir?

'CAMİAMIZIN BAŞI SAĞOLSUN'

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Asiltürk'ün vefatına ilişkin, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Oğuzhan Asiltürk' mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Oğuzhan Asiltürk' mesajı

AK PARTİ'DEN İLK MESAJ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Asiltürk'ün vefatı sonrası sosyal medya hesabından, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı
GÜNDEM
Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: ÇOK DEĞERLİ SİYASET ADAMIYDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise yaptığı açıklamada, "Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk bekâ âlemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: AİLESİNE SABIR DİLİYORUM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıymetli devlet ve siyaset adamı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

BAHÇELİ: SİYASET HAYATININ MUHTEREM İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türk devlet ve siyaset hayatının muhterem isimlerinden birisi olan, aynı zamanda Milli Görüş’ün kurucularından ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sayın Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük bir üzüntü duyduğumu bilhassa ifade etmek isterim.

Ebediyete irtihal eden Merhum Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; saygıdeğer ailesine, Saadet Partisi camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad, kabri nur olsun" dedi.

BAKAN SOYLU: NASİHATLARIYLA MİLLET ADAMLIĞI ANLAYIŞINI HEP HİSSETTİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok temasta bulunduk. Sesiyle tembihatlarıyla, tecrübesiyle bilgisiyle her konuşmamızda nasihatlarıyla hem devlet adamlığı, hem millet adamlığı hem de siyaset adamlığı anlayışını hep hissettirmiştir. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Ailemize, ülkemize, yakınlarına, dostlarına ve Saadet Partisi camiasına hem başsağlığı hem de sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin."

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935'te doğdu. İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya’da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Oğuzhan Asiltürk’ten Saadet Partisi’ne 'Milli Görüş' uyarısı: Dikkat etmezsek yok oluruz
GÜNDEM
Oğuzhan Asiltürk’ten Saadet Partisi’ne 'Milli Görüş' uyarısı: Dikkat etmezsek yok oluruz

Oğuzhan Asiltürk'ten 'Milli Görüş lideri' imzalı açıklama
GÜNDEM
Oğuzhan Asiltürk'ten 'Milli Görüş lideri' imzalı açıklama

Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama
GÜNDEM
Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama

Asiltürk’ten partisi SP’ye ‘özünüze dönün’ çağrısı: Kongre zirvesi
GÜNDEM
Asiltürk’ten partisi SP’ye ‘özünüze dönün’ çağrısı: Kongre zirvesi
Abone Ol Google News
100 metrelikkuyruk oluştu

100 metrelik
kuyruk oluştu

​Son güne bırakanlar saatlerce sıra bekledi.
Satıcıya hapis istemi

Satıcıya hapis istemi

​İnternetten jant aldı kargodan musluk çıktı.
63. tur Ankarada

63. tur Ankara'da

​Türkiye-Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu.
240 bin TL<br>altına vergi yok

240 bin TL
altına vergi yok

​AK Parti 65 maddelik teklifi Meclis'e verdi.

​"Çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmayı TBMM'ye gönderdi.

​Oğuzhan Asiltürk Hakk'a yürüdü.

​YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Dünyanın<br>en hızlısı olacak

Dünyanın
en hızlısı olacak

İsviçreli firma yaptı: Elektrikli araçta önemli gelişme.

​İkinci el ve sıfır araçta son fiyatlar.

Rekor destek<br>ödemesi yapılacak

Rekor destek
ödemesi yapılacak

​Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı.
Sel ve su<br>baskınlarına dikkat!

Sel ve su
baskınlarına dikkat!

​Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.