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POLİTİKA

HAMAS'tan Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı

Filistin İslami Direniş Hareketi HAMAS, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda Asiltürk ile ilgili "Cihat yolculuğunu İslam'a, ümmetin davasına ve ülkesine yaptığı fedakarlıkları hatırlıyor merhumun partisine, ailesine ve Türkiye halkına derin üzüntülerimizi bildiriyor, taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HAMAStan Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı
Oğuzhan Asiltürk

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti.

Filistin İslami Direniş Hareketi HAMAS, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı üzerine bir taziye mesajı yayınladı.

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"Filistin İsmali Direniş Hareketi (HAMAS) kardeş ülke Türkiye'deki Saadet Partisi'ne, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kuruşu Başkanı Büyük Mücahit Oğuzhan Asiltürk'ün vefatına ilişkin Allah'tan rahmet diler ve en samimi taziye dileklerini bildirmektedir" sözlerinin yer aldığı taziye mesajının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Allah'tan duamız merhumu rahmetiyle kuşatmasını kendi katında derecesini yükseltmesini ve cennetine almasıdır.

  • Hamas Hareketi olarak Büyük Mücahit Oğuzhan Asiltürk'ün cihat yolculuğunu İslam'a, ümmetin davasına ve ülkesine yaptığı fedakarlıkları hatırlıyor merhumun partisine, ailesine ve Türkiye halkına derin üzüntülerimizi bildiriyor, taziyelerimizi iletiyoruz.

Allah'tan Büyük Mücahit Oğuzhan Asiltürk'ü en geniş rahmetiyle kuşatmasını, ailesine ve sevenlerine sabır temenni ediyoruz.

Muhakkak ki Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Bakara/156 "

Milli Görüş'e adanan bir ömür: Oğuzhan Asiltürk
FOTOĞRAF 22
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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.
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Siyasetin 'Oğuzhan Ağabeyi'nin', birlikte yol yürüdüğü dava arkadaşı Necmettin Erbakan'la tanışma hikayesi 1954 yılına dayanıyor.
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1938 Malatya doğumlu olan Oğuzhan Asiltürk, İTÜ inşaat mezunudur. Necmettin Erbakan'la genç bir doçent olduğu 1954 yılında İTÜ'de namaz kılarken tanışan Asiltürk, siyaset hayatına da Milli Nizam Partisi'yle başlamıştır.
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Namazla başlayan dostluğun ardından dava arkadaşı olan iki isim, Milli Selamet Partisi'nin kurucuları arasında yer alır.
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MSP'nin Genel Sekreter'liğini de yapan Asiltürk, Meclis'e ilk olarak 1973'te Ankara Milletvekili olarak girdi.
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Erbakan'ın oldukça güvenerek seçtiği Oğuzhan Asiltürk, bugün Milli Görüş fikrini devam ettiren kesimlerce saygı duyulmaya devam eden ve oldukça sevilen bir isim olarak anılıyor.
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Asiltürk (2. sıra solda), 10 Kasım 1973`te Atatürk`ün 35. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Törende AP Genel Başkanı Süleyman Demirel (önde solda), MGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu (önde sol 2), İsmet Sezgin (önde sağ 2), MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş (önde sağda), MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan (2. sıra sol 2) da katıldı
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Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit (solda), 4 Şubat 1974`te dönemin İçişleri Bakanı Asiltürk`ü ziyaret etti.
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Dönemin İçişleri Bakanı Asiltürk, 28 Şubat 1974`te Gençlik ve Spor Bakanı Muslihittin Yılmaz Mete (solda) ile incelemelerde bulundu.
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Asiltürk (sağ 2), Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Süleyman Arif Emre`nin 11 Mayıs 1973`te düzenlediği basın toplantısında.
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Dönemin İçişleri Bakanı Asiltürk (solda), Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan. (ortada) ile 20 Mart 1976`da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun`u ziyaret etti.
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1977: Dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Asiltürk, 1 Ekim 1977`de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan (ortada) ile Yozgat`ta çimento fabrikasının açılış törenine katıldı.
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Dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Asiltürk (sağ 2), 28 Temmuz 1977`de düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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Asiltürk (sol 4), 24 Haziran 1978`de Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanı Erbakan (sol 3) ile partisince Antalya`da düzenlenen mitinge katıldı.
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Asiltürk, 24 Nisan 1981`de laikliğe aykırı davranmak suçundan Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve 33 arkadaşıyla birlikte Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu askeri Mahkemesi`nce yargılanmaya başladı.
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12 Eylül Darbesi'yle birlikte tutuklanan Oğuzhan Asiltürk, yola çıktığı arkadaşları arasında en uzun tutuklu kalan isimlerden olurken, 1987'ye kadar siyaset yasağı sürdü.
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Kalkan siyaset yasağının ardından TBMM'ye giren ve Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından sırasıyla Fazilet Partisi, Saadet Partisi'nin karar verici kadrolarında yer alan Asiltürk, siyasetin en çetrefilli koalisyonlarından özel görüşmelerine kadar tüm alanlarda başrol olmuştur.
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Fazilet Partisi Malatya Milletvekili Asiltürk, 18 Nisan 1999`da TBMM 21. Dönem Milletvekili olarak yemin etti
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Dönemin Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Asiltürk (sağda) ve Ahmet Tekdal (solda), Genel Başkan Necmettin Erbakan ile partisinin genel idare kurulu toplantısına katıldı.
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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Asiltürk (sağda), 4 Ekim 2015`te Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak (solda) ile partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak 2021`de Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk`ü evinde ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Nisan 2021`de Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk`ü kabul etti.
Milli Görüş'e adanan bir ömür: Oğuzhan Asiltürk
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Oğuzhan Asiltürk' mesajı
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Oğuzhan Asiltürk kimdir?
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Oğuzhan Asiltürk kimdir?
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