Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Oğuzhan Asiltürk' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğuzhan Asiltürk’e rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ÇOK KIYMETLİ AĞABEYİMİZ..."

"Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun.

Oğuzhan ağabeyimin muhterem ailesine, Türkiye’deki ve yurt dışındaki sivil toplum ve siyaset camiasına Allah’tan sabr-ı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun. REKLAM October 1, 2021

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