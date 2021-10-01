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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Oğuzhan Asiltürk' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı paylaştı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Oğuzhan Asiltürk mesajı
Oğuzhan Asiltürk - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğuzhan Asiltürk’e rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ÇOK KIYMETLİ AĞABEYİMİZ..."

"Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun.

Oğuzhan ağabeyimin muhterem ailesine, Türkiye’deki ve yurt dışındaki sivil toplum ve siyaset camiasına Allah’tan sabr-ı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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