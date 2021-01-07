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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e evinde sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e evinde sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü Ankara'daki evinde ziyaret etti. Anadolu Ajansı'nın servis ettiği tek kare fotoğraf ile duyurulan Erdoğan ile Asiltürk'ün görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Ziyaretin ardından Asiltürk, Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü Ankara'daki evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü Ankara'daki evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti. Anadolu Ajansı'nın servis ettiği tek kare fotoğraf ile duyurulan sürpriz görüşme Asiltürk'ün Ankara'daki evinde gerçekleşti. Erdoğan ile Asiltürk'ün buluşmasına dair açıklama yapılmadı.

AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.

Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından Asiltürk, Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.


  • Erdoğan, Asiltürk'ün evinden ayrılırken kendisini balkonlarından selamlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.


Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre serbest mühendis olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'ne katıldı. 4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. Dönem'de de Malatya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında Sanayi-Teknoloji ve İçişleri Bakanlığı da yaptı. 12 Eyül 1980 askeri darbesinin ardından da 10 yıl siyasetten uzaklaştırıldı. Ancak 1987'de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasağı kaldırıldı.

  • 1988 yılında da Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne girdi. Necmettin Erbakan'ın ölümü sonrasında da Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi. Öte yandan Asiltürk'ün Sosyal Yapının Güçlendirilmesi isimli bir kitabı bulunmaktadır.

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