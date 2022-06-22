Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ı akşam saatlerinde kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, iki ülke arasındaki ilişkilerin gündeme gelmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ı akşam saatlerinde kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, iki ülke arasındaki ilişkilerin gündeme gelmesi bekleniyor.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.