Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'ı kabul edecek

Ekonomi

Balıkesir Üniversitesi, 18 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Üniversitenin, Balıkesir ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar Balıkesir Merkez Kampüs veya görevlendirilecekleri üniversitenin bağlı birimlerin olduğu ilçede ikamet edecek.