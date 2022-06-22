Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İngiltere Dışişleri Bakanı Trussı kabul edecek
ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ı akşam saatlerinde kabul edecek.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İngiltere Dışişleri Bakanı Trussı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ı akşam saatlerinde kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, iki ülke arasındaki ilişkilerin gündeme gelmesi bekleniyor.

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