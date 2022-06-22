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MUĞLA

İletişim Başkanlığından Marmaris yangınıyla ilgili provokasyon uyarısı: Resmi kanalları takip edin

İletişim Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada resmi kanalların takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanlığından Marmaris yangınıyla ilgili provokasyon uyarısı: Resmi kanalları takip edin
Marmaris'teki orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını sonrasında sosyal medyada pek çok yanlış bilgi ve provokasyona imza atıldı.

İletişim Başkanlığı, bu konuda vatandaşlara uyarıda bulundu.

"RESMİ KANALLAR TAKİP EDİLMELİ"

Yapılan açılamada, "Marmaris’te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir." ifadelerine yer verildi.

Marmaris'te orman yangını
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Marmaris'te orman yangını

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde üç farklı noktada aynı anda çıktığı belirtilen orman yangını, kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, katıldığı canlı yayında, yangınların çıkış nedeninin sabotaj olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Resmi kanalları takip edin

'Resmi kanalları takip edin'

Marmaris yangınıyla ilgili provokasyon uyarısı.
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