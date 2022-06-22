İletişim Başkanlığından Marmaris yangınıyla ilgili provokasyon uyarısı: Resmi kanalları takip edin

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını sonrasında sosyal medyada pek çok yanlış bilgi ve provokasyona imza atıldı.

İletişim Başkanlığı, bu konuda vatandaşlara uyarıda bulundu.

"RESMİ KANALLAR TAKİP EDİLMELİ"

Yapılan açılamada, "Marmaris’te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir." ifadelerine yer verildi.

Marmaris’te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir. REKLAM June 21, 2022

GÜNDEM Marmaris'te orman yangını

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