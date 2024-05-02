Dereye siyanürlü toprak ulaşmadı

Erzincan İliç Çöpler Maden Sahası'nın liç yığma alanında meydana gelen siyanürlü toprak kaymasından etkilendiği iddia edilen Bağıtaş Barajı'na yakın yer altı ve yer üstü su kaynaklarından her gün 2 kez numune alınmaya devam ediliyor. TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, baraja yakın 14 lokasyonda yer altı suları dahil su kaynaklarında her gün numune alınıp ölçüm yapıldığı bilgisini paylaştı. Barajdaki su ile baraja giden derelerden her gün 2 kez numune alınıp kontrol edildiğini ifade eden Tancan, riskli bir duruma rastlamadıklarını söyledi.

TEK TARAFLI TAHLİL YAPILMIYOR

Facianın yaşandığı bölgede kendisinin de çalışmalarda bulunduğunu ve tahlil edilmek üzere numune aldığını da söyleyen Tancan, 3 ayrı akredite laboratuvarda numunelerin incelendiğini aktardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hem Ankara'daki hem de bölgedeki mobil laboratuvarında yapılan incelemelerin yanı sıra özel akredite laboratuvarlarda tahlillerin sürdüğünü belirten Tancan, "Bakanlık tek taraflı tahlil yaptırıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

JEORADAR 3 AY ÖNCE UYARMIŞ

Tancan, toprak kaymasının meydana geldiği liç alanındaki hareketlerin takibi amacıyla konumlandırılmış jeoradarların olaydan üç ay önce uyarı vermeye başladığını açıkladı. Tancan, ilgili firmanın radar uyarılarını dikkate almadığını kaydetti. Yeni ÇED raporu alınmadıkça bu madende faaliyet yapılamayacağını bildiren Tancan, komşu madenden, kaza bölgesine ekstra liç döküldüğünü ifade etti. Tancan, "İptal edilen, yürütmesi durdurulan izinler tekrar verilmediği sürece burada madencilik faaliyetinin sürdürülmesi yasal olarak mümkün değil" dedi. Tancan madenin ruhsatının iptal edilmesinin yasal nedenlerle mümkün olmadığını belirtti. Tancan taşınan yığın halindeki liç malzemesinden yeniden altın elde etmek için işlem yapılacağını ve 8 ton altın olduğu tahmini yaptıklarını söyledi. Madenden çıkarılan altınların kaçak yollarla yurt dışına çıkarılmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Dereye siyanürlü toprak ulaşmadı

MTA Genel Müdürü Vedat Yanık ise heyelan sonrası Sabırlı Deresi'ne akan malzemenin dere önünde daha önceden yapılmış menfeze 830 metre bir mesafede kaldığını söyledi. Bağıştaş Barajı ile arasında ise bin 620 metre mesafe kaldığını ölçtüklerini ifade eden Yanık, Sabırlı Deresinde etkilenen alan büyüklüğü 37,5 hektar olduğunu, manganez ocağında ise 27,8 hektarlık bir yayılmanın söz konusu olduğunu kaydetti. Yığın liç alanından 69,7 hektarlık bir büyüklükte toprağın kaydığını bildirdi.

Altınlar yurt dışına gitmiyor

Komisyonda, "Altın yurt dışına götürülüyor mu?" sorusuna da yanıt arandı. Konuya ilişkin söz alan Metalik Madenler Daire Başkanı Şafak Ocak, Türkiye'de altın ön alım hakkının Merkez Bankasına ait olduğunu belirtti. Ocak, "Her ay o ay üretilecek olan altının Merkez Bankası tarafından ön alım hakkı kullanılacağına dair Borsa İstanbul'a bildirimde bulunulur ve ruhsat sahalarında dore külçe olarak üretilmiş olan altın ve gümüş rafinerilere gönderilir" bilgisini verdi. Ocak, maden sahalarında üretilen dore külçe altınların yurt dışına götürüldüğü iddiasının gerçek dışı olduğuna işaret ederek, altın ve gümüş sahalarında üretilen külçelerin İstanbul'daki rafinelerde işlenerek, Merkez Bankası kayıtlarına geçirildiğini söyledi.







