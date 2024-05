Dereye siyanürlü toprak ulaşmadı

Erzincan İliç Çöpler Maden Sahası'nın liç yığma alanında meydana gelen siyanürlü toprak kaymasından etkilendiği iddia edilen Bağıtaş Barajı'na yakın yer altı ve yer üstü su kaynaklarından her gün 2 kez numune alınmaya devam ediliyor. TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, baraja yakın 14 lokasyonda yer altı suları dahil su kaynaklarında her gün numune alınıp ölçüm yapıldığı bilgisini paylaştı. Barajdaki su ile baraja giden derelerden her gün 2 kez numune alınıp kontrol edildiğini ifade eden Tancan, riskli bir duruma rastlamadıklarını söyledi.