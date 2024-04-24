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Meclis’te İliç mesaisi

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen maden faciasını araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarına bugün başlıyor.

Uğur Duyan
04:00 - 24/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:50 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Komisyon Başkanı Atay Uslu, komisyonun çalışma şekli ve işleyişinin müşterek görüş ve kanaatler doğrultusunda oluşacağını vurguladı. Atay Uslu, "Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak kararıyla çalışacak komisyonun başkanlık divanında muhalefet partilerinden de arkadaşlarımıza yer verdik. Komisyon divanında CHP ve MHP'den vekil arkadaşlarımız yer alması, çalışma şeklimizden ortak paydada buluşma zeminde olacağının göstergesidir" dedi.

STK'LAR VE AKADEMİ DE DİNLENECEK

Uslu, komisyonun ilgili kurumları ve bakanlıkları dinleyeceğini, STK'lardan gelecek temsilcilerinin yanı sıra akademisyenlerin de komisyona çağrılacağını vurguladı. Altın madenlerinin yapısının ve işleyişinin de komisyonda görüşüleceğinin altını çizen Uslu, rapor yazma sürecinin uzaması halinde 3 aylık süre zarfında çalışmalarını tamamlaması gereken komisyonun 1 ay ek süre talep edebileceğini de sözlerine ekledi.



#Maden faciası
#İliç
#Erzincan
#Meclis Araştırma Komisyonu
43 dakika önce
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