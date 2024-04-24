Meclis’te İliç mesaisi

Komisyon Başkanı Atay Uslu, komisyonun çalışma şekli ve işleyişinin müşterek görüş ve kanaatler doğrultusunda oluşacağını vurguladı. Atay Uslu, "Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak kararıyla çalışacak komisyonun başkanlık divanında muhalefet partilerinden de arkadaşlarımıza yer verdik. Komisyon divanında CHP ve MHP'den vekil arkadaşlarımız yer alması, çalışma şeklimizden ortak paydada buluşma zeminde olacağının göstergesidir" dedi.

STK'LAR VE AKADEMİ DE DİNLENECEK

STK'LAR VE AKADEMİ DE DİNLENECEK

Uslu, komisyonun ilgili kurumları ve bakanlıkları dinleyeceğini, STK'lardan gelecek temsilcilerinin yanı sıra akademisyenlerin de komisyona çağrılacağını vurguladı. Altın madenlerinin yapısının ve işleyişinin de komisyonda görüşüleceğinin altını çizen Uslu, rapor yazma sürecinin uzaması halinde 3 aylık süre zarfında çalışmalarını tamamlaması gereken komisyonun 1 ay ek süre talep edebileceğini de sözlerine ekledi.