İliç Komisyonu’nun önceliği insan ve çevre

Komisyon, Devlet Su İşleri yetkilerinden maden faciasının yaşandığı İliç Çöpler Maden Sahası'na yakınlığı nedeniyle gündeme gelen Bağıtaş Barajı'ndaki durumuna ilişkin de bilgi alacak.

GÜVENİLİR ALTIN MADENİ MİMARİSİ

İnsan sağlığını ve çevreyi önceleyen 'güvenilir altın madeni' mimarisinin nasıl uygulanacağını ortaya koyacak olan komisyon, çalışmalarını tamamlamasının ardından TBMM Genel Kurulu'na sunmak üzere raporunu hazırlayacak.

İLİÇ İÇİN KESİNTİSİZ MESAİ

Komisyon iki hafta içerisinde devlet kurumlarından bilgi aldıktan sonra sivil toplum temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya gelecek. Uzman görüşlerinin de alınmasının ardından komisyon güvenilir altın madeni mimarisinin kanunlarda yer almasını sağlamak için altın madenlerini de yerinde inceleyecek.

Tutarlı ve tarafsız çalışma

Yeni Şafak'a konuşan Komisyon Başkanı Atay Uslu, 30 Nisan'da MAGEP ve MTA bürokratlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratlarını dinleyeceklerini ifade ederek, "Önümüzdeki hafta salıdan itibaren ve sonraki hafta resmi tatiller hariç her gün çalışma planlıyoruz" dedi. Objektif, şeffaf, tutarlı ve tarafsız çalışmayı ortaya koyacaklarını aktaran Uslu, "Önce insan, önce çevre, sonra güvenli madencilik şeklinde yeni bir altın madenciliğin mimarisinin oluşmasına katkı sunmaya çalışacağız" dedi.







