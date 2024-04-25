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İliç Komisyonu göreve başladı

İliç maden faciasını araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ikinci toplantısını dün yaptı.

Uğur Duyan
04:00 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:52 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çöpler Altın Madeni'nde 9 işçinin toprak altında kaldığı liç kaymasıyla ilgili TBMM'de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu çalışma takvimini görüştü. Görevlendirilecek uzmanlar belirlendi, komisyona davet edilecek kurumlar tespit edildi. Komisyon Başkanı Atay Uslu, çalışmalar kapsamında 30 Nisan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerini, 2 Mayıs'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini dinleyeceklerini bildirdi.





#Maden Kazası
#İliç
#Erzincan
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