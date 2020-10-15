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Gündem Enis Berberoğlu hakkındaki itiraz, üst mahkemeye gönderildi
POLİTİKA

Enis Berberoğlu hakkındaki itiraz, üst mahkemeye gönderildi

Enis Berberoğlu hakkında verilen ‘Yeniden yargılamaya gerek yok’ kararına yapılan itiraz üzerine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti toplandı. Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itiraz, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilecek.

Haber Merkezi AA
Enis Berberoğlu
Enis Berberoğlu

MİT TIR'ları davasında "Gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itiraz, üst mahkemeye gönderildi. Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere, Anayasa Mahkemesi'nin "yeniden yargılama" hükmünü yerinde görmeyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesi, incelendi.

CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlu'ndan itiraz
GÜNDEM
CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlu'ndan itiraz

Üst mahkemeye gönderildi

Mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun kararlarının yerinde olduğunu belirterek, dilekçe ve dava dosyasının, itirazı inceleyecek olan ve üst mahkeme sayılan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

  • İtiraz dilekçesi İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yasal süresi içerisinde incelenip karara bağlanacak.

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