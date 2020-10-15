Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlundan itiraz
POLİTİKA

Son dakika haberi CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlu'ndan itiraz

CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlu'ndan itiraz

Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesine, bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz edildi.

Haber Merkezi İHA
CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlu karara itiraz etti.
CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlu karara itiraz etti.

MİT tırlarının durdurulması görüntülerini Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu’nun haklarının ihlal edildiğini belirterek yeniden yargılama kararı vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.

  • Enis Berberoğlu avukatları aracılığıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi sundu.

CHP'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımı: Yaktığın 'ışık' hiç sönmeyecek
GÜNDEM
CHP'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımı: Yaktığın 'ışık' hiç sönmeyecek

Dilekçede “İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi açıkça keyfilik içerir yorum ile kanuni görevin yerine getirilmemesi, bariz takdir hatasıdır ve itiraz yoluyla bu kararın kaldırılması gereklidir. Zira ihlal kararı verilen hallerde yargılamanın yenilenmesinin gerekliliği hususundaki takdir derece mahkemelerine değil ihlalin varlığını tespit eden Anayasa Mahkemesine bırakılmıştır” denilerek yeniden yargılama talep edildi.

Dilekçe İstanbul 15 Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Işıklar yanıyor' paylaşımına sert tepki: Utanç verici
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Işıklar yanıyor' paylaşımına sert tepki: Utanç verici

Darbe imalı paylaşımda bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama: Üzgünüm
GÜNDEM
Darbe imalı paylaşımda bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama: Üzgünüm

Yeniden yargılamaya gerek yok
GÜNDEM
Yeniden yargılamaya gerek yok

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan darbe imalı paylaşım: AK Parti'den tepki yağdı
GÜNDEM
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan darbe imalı paylaşım: AK Parti'den tepki yağdı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti
GÜNDEM
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti
Abone Ol Google News
Dolu armudu dalda bıraktı

Dolu armudu dalda bıraktı

​Üzerinde iz olduğu için kimse almıyor.
Parayla asker topluyorlar

Parayla asker topluyorlar

​Köşeye sıkışan Ermenistan ordusunun son çaresi.
Ermenistana darbe üstüne darbe: Albay Vahagn Asatryanöldürüldü

Ermenistan'ın<br>gözü döndü

Ermenistan'ın
gözü döndü

Misket bombası ve fosfor gazı kullanmaya başladı.
Salda Gölü için önemli gelişme

Salda Gölü için önemli gelişme

Vali duyurdu: 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapılacak.
400 milyar<br>metreküpün üzerinde

400 milyar
metreküpün üzerinde

​Erdoğan müjdeyi verdi ilk iddia ortaya atıldı.
Bir ay<br>ulaşıma kapandı

Bir ay
ulaşıma kapandı

Dağ yolunda ​kilometrelerce araç trafiği oluştu.
Geri döndük <br>ama kazanamadık

Geri döndük
ama kazanamadık

​A Milli Takımımız geriden geldi ancak galibiyeti elde edemedi.
3 kat daha<br>kötü durumdayız

3 kat daha
kötü durumdayız

​Validen koronavirüsle ilgili korkutan açıklama.
Terör örgütü<br>TTB'ye el koydu

Terör örgütü
TTB'ye el koydu

Türk Tabipleri Birliği'nin imtiyazı elinden alınacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.