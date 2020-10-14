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İSTANBUL

Yeniden yargılamaya gerek yok

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararının ardından Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Enis Berberoğlu
Enis Berberoğlu

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR’larının görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada, “siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018’de Berberoğlu’nun hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi. İlerleyen süreçte ise AYM, Berberoğlu’nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. AYM’nin bu kararını değerlendiren 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılamaya yer olmadığına ilişkin karar verdi.

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