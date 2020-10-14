Darbe imalı paylaşımda bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama: Üzgünüm

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım sosyal medya hesabından alçakça bir paylaşım yaparak darbe çığırtkanlığında bulundu. Büyük tepki toplayan paylaşıma hükümet temsilcileri, bakanlıklar, siyasiler ve kanaat önderleri ve vatandaşlar art arda tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığı’nın ”Işıklarımız hiç sönmüyor” karşı yanıtıyla mukabele etmesi dikkat çekti. AYM üyesi Yıldırım’ın hükümete yönelik olduğu belirtilen bu mesajı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Sorumluluk taşıması gereken üst düzey yargı temsilcisi gibi davranmak yerine kışkırtıcı üslupla toplumda gerginlik oluşturan AYM üyesinin derhal istifa etmesi istenirken yoğun tepkiler sonrasında Yıldırım, hesabını koruma altına aldı, suskunluğa büründü. Daha sonra paylaşımını silen Engin Yıldırım, yeni bir mesaj yayınladı.

Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir. — Engin Yıldırım (@EnginYl) October 13, 2020

DARBE İMALI PAYLAŞIM

Anayasa Mahkemesi'nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahkumiyeti kararı dün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılmıştı. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebini geri çevirmişti.

GÜNDEM Yeniden yargılamaya gerek yok

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.

AYM ÜYESİNE AK PARTİ'DEN TEPKİLER

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda İçişleri Bakanlığı binasının dışarıdan çekilen fotoğrafına yer verilerek "Işıklarımız hiç sönmüyor" ifadesi kullanıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “ Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda " Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye’nin “HUKUK GÜVENLİĞİ”ni ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz. Türkiye’nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir! AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız! Bı imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?! Bu ne saçmalık, kendinize gelin!" ifadelerini kullarak Engin Yıldırım'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank darbeye yönelik paylaşıma "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir." sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya, ise "Meşru siyasi partileri ve Anayasa Mahkemesini kapatan, darbeci cunta anlayışına referansta bulunan AYM üyesi hangi hukuk formasyonuyla böyle bir cümle kuruyor?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

GÜNDEM Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan darbe imalı paylaşım: AK Parti'den tepki yağdı

ENGİN YILDIRIM KİMDİR?

Prof. Dr. Engin Yıldırım, 1966’da İstanbul Üsküdar’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Beylerbeyi’nde tamamlamıştır. 1987’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirmiştir.

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1988 yılında öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla açılan yarışma sınavını kazanarak lisansüstü eğitim için İngiltere’ye gitmiştir. 1989’da Warwick Üniversitesi Warwick Business School’da yüksek lisansını, 1994’te Manchester Üniversitesi Faculty of Economics and Social Studies’de doktorasını tamamlamış; 1994 ile 2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2003 ile 2010 yılları arasında aynı Fakültede dekanlık görevinde bulunmuştur.

9/4/2010 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından YÖK Genel Kurulunun gösterdiği üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 19/10/2015 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 25/10/2019 tarihinde bu görevi sona ermiş olup üye olarak görevine devam etmektedir.

İngilizce bilen Engin Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır.