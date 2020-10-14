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Gündem CHPden Işıklar yanıyor paylaşımı Yaktığın ışık hiç sönmeyecek
POLİTİKA

CHP'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımı: Yaktığın 'ışık' hiç sönmeyecek

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın dün akşam yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımı gündemin en önemli konuları arasında yer alıyor. Skandal paylaşıma birçok kesimden sert tepki gelirken, CHP'de bu konuya sessiz kalmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AYM Üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabından “Işıklar yanıyor” diyerek AYM binasının fotoğrafını paylaştı.
AYM Üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabından “Işıklar yanıyor” diyerek AYM binasının fotoğrafını paylaştı.

Türkiye'nin bugünkü gündemi ışık tartışması...

Dün gece Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım, Enis Berberoğlu tartışmalarının sürdüğü bir dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışma yarattı. Yıldırım, sosyal medya hesabından “Işıklar yanıyor” diyerek AYM binasının fotoğrafını paylaştı.

"IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR"

İçişleri Bakanlığı'ndan bu tweet'e tepki geldi.

Yıldırım'ın paylaşımı üzerine İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından, "Işıklarımız hiç sönmüyor" denilerek bakanlık binasının fotoğrafı paylaşıldı.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan darbe imalı paylaşım: AK Parti'den tepki yağdı
GÜNDEM
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan darbe imalı paylaşım: AK Parti'den tepki yağdı

"ÜZGÜNÜM"

Darbe iması olarak yorumlanan paylaşım sosyal medyada ve özellikle AK Parti cephesinden büyük tepki topladı. AYM üyesi Yıldırım daha sonra paylaşımını silerek yeni bir mesaj yayınladı.

"Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir."

Darbe imalı paylaşımda bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama: Üzgünüm
GÜNDEM
Darbe imalı paylaşımda bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama: Üzgünüm

CHP DE DAHİL OLDU

Işık polemiğine CHP de Mustafa Kemal Atatürk üzerinden dahil oldu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, yaşanan polemiğe göndermede bulunarak yaptığı paylaşımda "Yaktığın 'ışık' hiç sönmeyecek..." diyerek Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı paylaştı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anıtkabir fotoğrafı paylaşarak "Bu ışık sönmez!" notunu ekledi.

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