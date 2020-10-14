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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Işıklar yanıyor paylaşımına sert tepki Utanç verici
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Işıklar yanıyor' paylaşımına sert tepki: Utanç verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın, skandal paylaşımına sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır " ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın, 'Işıklar yanıyor' paylaşımı tepki topladı.
AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın, 'Işıklar yanıyor' paylaşımı tepki topladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın, 'Işıklar yanıyor' paylaşımına şu sözlerle tepki gösterdi:

  • Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır.

Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir.

Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM'de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor... Bu kabul edilemez.

Türkiye'nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler. AYM Üyesi'nin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir.

Darbe imalı paylaşımda bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım gelen tepkiler üzerine özür diledi
GÜNDEM
Darbe imalı paylaşımda bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım gelen tepkiler üzerine özür diledi

ÖZÜR DİLEDİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, Twitter'dan yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımının ardından yeni bir açıklama yaptı. Yıldırım, "Demokrasi dışı oluşum ima etmem söz konusu değildir" dedi.


Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan darbe imalı paylaşım: AK Parti'den tepki yağdı
GÜNDEM
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan darbe imalı paylaşım: AK Parti'den tepki yağdı

DARBE İMALI PAYLAŞIM

Anayasa Mahkemesi'nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahkumiyeti kararı dün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılmıştı. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebini geri çevirmişti.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Işıklar yanıyor' paylaşımına sert tepki.
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