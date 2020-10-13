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Gündem Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırımdan darbe imalı paylaşım AK Partiden tepki yağdı
ANKARA

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan darbe imalı paylaşım: AK Parti'den tepki yağdı

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı. Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım, “ışıklar yanıyor” mesajını yazdı. Bu ima “genelkurmayın ışıkları yanıyor” ifadeleri üzerinden verilen darbe tehditlerine benzetildi. İçişleri Bakanlığı, bakanlar ve AK Parti milletvekilleri ise bu paylaşıma sert tepki gösterdi.

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Anayasa Mahkemesi'nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahkumiyeti kararı bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılmıştı. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebini geri çevirmişti.

Engin Yıldırım'ın sosyal medya paylaşımı.

AYM üyesinden darbe iması

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan bu akşam saatlerinde garip bir sosyal medya paylaşımı geldi. Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti
GÜNDEM
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti

AYM üyesine AK Parti'den tepkiler

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda İçişleri Bakanlığı binasının dışarıdan çekilen fotoğrafına yer verilerek "Işıklarımız hiç sönmüyor" ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığının paylaşımı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “ Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda " Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye’nin “HUKUK GÜVENLİĞİ”ni ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz. Türkiye’nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir! AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız! Bı imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?! Bu ne saçmalık, kendinize gelin!" ifadelerini kullarak Engin Yıldırım'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank darbeye yönelik paylaşıma "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir." sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya, ise "Meşru siyasi partileri ve Anayasa Mahkemesini kapatan, darbeci cunta anlayışına referansta bulunan AYM üyesi hangi hukuk formasyonuyla böyle bir cümle kuruyor?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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