Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi
3. SAYFA

Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi

Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi

Çorum’da trafikte enişte ve kayınbirader arasında yaşandığı öne sürülen kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi. Kovalamaca sırasında meydana gelen trafik kazasında 5 otomobil hasar görürken 1 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Enişte ve kayınbirader oldukları öğrenilen 2 kişi arasında çıkan kavgada birçok araç da zarar gördü.
Enişte ve kayınbirader oldukları öğrenilen 2 kişi arasında çıkan kavgada birçok araç da zarar gördü.

Çorum'da kayınbirader ve enişte oldukları öğrenilen M.Y. ile Ö.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., aracına binerek uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine Ö.Ö. ve K.A. otomobilleri ile M.Y.’yi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında otomobillerden ikisi birbiriyle çarpışırken savrulan otomobiller caddede park halindeki 3 araca daha zarar verdi. Kazaya karışan araçlardan birisi ise olay yerinden kaçtı.

Kopan motor yaya geçidine düştü, yön levhası yıkıldı, çöp konteynırları devrildi


Kazanın ardından cadde savaş alanına döndü. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan kopan parçalar etrafa saçıldı. Bir otomobilin kopan motoru yaya geçidine düşerken refüjde bulunan yön levhası yıkıldı. Kaldırım kenarında bulunan 2 çöp konteyneri de devrildi. Kazada M.Y. yaralanırken yaralı sürücü sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Aydın'da 'pes' dedirten olay: Polis yurttan firar eden koronavirüslü şahsı arıyor
GÜNDEM
Aydın'da 'pes' dedirten olay: Polis yurttan firar eden koronavirüslü şahsı arıyor

Şanlıurfa'da üç çocuğunu eve kilitleyip işkence yapmıştı: İşkenceci babanın 'muska savunması' pes dedirtti
GÜNDEM
Şanlıurfa'da üç çocuğunu eve kilitleyip işkence yapmıştı: İşkenceci babanın 'muska savunması' pes dedirtti

19 yıl sonra çözülen Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Baba ve üvey anne tutuklandı
GÜNDEM
19 yıl sonra çözülen Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Baba ve üvey anne tutuklandı
Abone Ol Google News
Masadaki iki kriz

Masadaki iki kriz

Başkan kim olursa olsun ABD'nin grand stratejisi değişmez.
ABDde SİHA korkusu

ABD'de SİHA korkusu

​Ermeni lobisinin mektubu üzerine inceleme başlattılar.
Türkiye Somalinin IMFye olan borcunu ödemek için yardımda bulundu

Silahlı insansız araçlar geliyor..

Kritik eşikteyiz!

Kritik eşikteyiz!

Vaka sayılarında yüzde 40 artış yaşandı.

'Kaynanam<br>muska yapmış'

'Kaynanam
muska yapmış'

Üç çocuğuna işkence yapan babanın savunması pes dedirtti.

Şimdi de gözünü cezaevindeki mahkumlara diktiler.

19 yıllık sır çözülüyor

19 yıllık sır çözülüyor

Hande Çinkitaş cinayetinde baba ve üvey anne tutuklandı.
Seçimi<br>mahkemeye taşıyacak

Seçimi
mahkemeye taşıyacak

ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken açıklama.
DHKP-C'nin<br>arşivi çözüldü

DHKP-C'nin
arşivi çözüldü

​Örgütün gizli grupları ve yazışmaları deşifre oldu.
Kırk gün geride kaldı

Kırk gün geride kaldı

​Azerbaycan ordusu işgal topraklarını özgürleştirmeye devam ediyor.
Ermenistan ordusu ne yapacağını şaşırdı: Cezaevlerindeki mahkumları silahlandıracaklar
Dünya

Ermenistan ordusu ne yapacağını şaşırdı: Cezaevlerindeki mahkumları silahlandıracaklar

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için hızla ilerlerken, halktan umduğu desteği bulamayınca dağılan birliklerine paralı askerler ile takviye yapan Ermenistan ordusu bu sefer de gözünü cezaevindeki mahkumlara dikti. Ermenistan Adalet Bakanlığı, tutukluların cepheye gönderilebilmesi için haklarında çıkarılan tutuklama kararlarının değiştirilmesine yönelik düzenleme yapıyor.
19 yıl sonra çözülen Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Baba ve üvey anne tutuklandı
Gündem

19 yıl sonra çözülen Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Baba ve üvey anne tutuklandı

İçerenköy'de 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş çıkarıldığı adli makamlarca “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklandı.
Ermenistan ordusunu vuran Türk SİHA'ları ABD'li şirketi korkuttu: İnceleme başlattılar
Ekonomi

Ermenistan ordusunu vuran Türk SİHA'ları ABD'li şirketi korkuttu: İnceleme başlattılar

Eylül ayında başlayan saldırılar sonrası karşı harekata geçen ve cephede sağladığı büyük üstünlük ile 200'den fazla köy ve yerleşim yerini işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürürken, cephede büyük yenilgiye uğrayan Ermenistan ise farklı yöntemlere başvurmaya çalışıyor. Ermeni lobisi cephe hattında elde edilen büyük zaferin perde arkasında yer alan Türk SİHA'larına yönelik ABD'li teknoloji devine bir mektup yazdı. Şirket ise iddialar üzerine SİHA'lara yönelik inceleme başlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.