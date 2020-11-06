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Gündem Şanlıurfada üç çocuğunu eve kilitleyip işkence yapmıştı İşkenceci babanın muska savunması pes dedirtti
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da üç çocuğunu eve kilitleyip işkence yapmıştı: İşkenceci babanın 'muska savunması' pes dedirtti

Şanlıurfa’da çocuklarına farklı şekillerde uzun süre işkence yapan ve döven cani baba hakim karşısına çıktı. Duruşmada çocuklarını dövdüğünü hatırlamadığını söyleyen şahıs, daha sonra kendisine yazıldığını ileri sürdüğü muskayı görünce kendisini kaybederek çocuklarını kemer ve sopayla dövdüğünü itiraf etti.

Haber Merkezi İHA
Çocuklarına farklı şekillerde uzun süre işkence yapan ve döven cani baba hakim karşısına çıktı.
Çocuklarına farklı şekillerde uzun süre işkence yapan ve döven cani baba hakim karşısına çıktı.

Şanlıurfa’da şiddet uyguladığı eşini evden kovduktan sonra 5, 7 ve 9 yaşındaki 3 çocuğuna işkence yapan cani baba Ramazan Ç.’nin yargılanmasına başlandı. Hakkında eziyet etme suçundan hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle zanlı, Şanlıurfa 2 Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Sanık Ramazan Ç. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katılırken, mağdur çocukların avukatı Abdurrahman Ilık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Avukat Samet Koylu, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu adına Avukat Halil Güneş ile sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.

Şanlıurfa'da çocuklarına işkence yapan baba eziyet etme suçundan yargılanacak
GÜNDEM
Şanlıurfa'da çocuklarına işkence yapan baba eziyet etme suçundan yargılanacak

Muska yapıldığı için kendini kaybedip çocukları dövmüş

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık, bir yıl önce polisler tarafından yarım saat boyunca işkenceye maruz kaldığını iddia etti.

Bu olay nedeniyle psikolojisi bozulduğunu belirten Ramazan Ç., “Bu sebeple işimi bıraktım. Eşimle aramızda huzursuzluk başladı. Eşim de annesinin evine gitti. Ben onu geri getirmeye gittiğimde annesi ‘Kızım gidersen sütümü sana helal etmem’ dedi. Bu yüzden gelmedi. Kızıp eve geri döndüm. Kendimi öldürmek istedim. Evde kendimi silahla yaraladım. Hastaneye yatırıldım. Psikolojim bozuktu diye tedaviye devam edemedim. Çocuklarım o esnada kaynanamdaydı. Onları oradan alıp çocuklarıma ben kendim baktım.

  • Ayrıca bana muska yapılmış. Muska kaynanam tarafından yapıldı. Ben muskayı görünce kendimi kaybettim. Çocukları dövdüm. Ancak o an nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Birkaç tokat attım. Ben çocuklarımı döverken sopa ve kemer de kullandım. Ancak çok pişmanım tahliye edilmek istiyorum” dedi.

İHA
Şanlıurfa’da çocuklarına farklı şekillerde uzun süre işkence yapan ve döven cani baba hakim karşısına çıktı.

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan suç duyurusunda bulunuldu

Mağdur çocukların avukatı Abdurrahman Ilık ise sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan suç duyurusunda bulundu. Dosyada adı geçen çocukların işkence görmesine şahit olan komşunun tanık olarak dinlenmesini talep eden Ilık, “Çocukların yaşamış olduğu fiziki ve ruhi durum nazara alınarak tutukluluk halinin devamını talep ederiz. Çocukların annesi evde yokken sevgilisiyle birlikte evde yaşamışlardır. Ayrıca sevgilisini silahla yaralamadan dolayı hakkında dosya açılmıştır” ifadelerini kullandı.

Çocuk Hakları Komisyonu adına katılan avukat Halil Güneş de, iddianameye kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun eklenmediğini belirtti. Mağdur çocukların beyanlarına göre sanığın bu suçtan da yargılanması gerektiğini aktaran Güneş, “Bu nedenle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu yönünden suç duyurusunda bulunulmasını talep ederiz. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

İHA
Duruşmada çocuklarını dövdüğünü hatırlamadığını söyleyen şahıs, daha sonra kendisine yazıldığını ileri sürdü.

“Sanık Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalı”

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği adına duruşmaya katılan Avukat Cemile Karaboğa ise dosyada yaşları 10’u geçmeyen 3 çocuğun babalarının sistematik işkencesine maruz kaldığını ifade etti.

Çocukların babalarının uyuşturucu kullandığına ve sattığına şahit olduğunu belirten Karaboğa, “Yargıtayın emsal teşkil edilen kararında belirtilen diğer olumsuz durumlardandır. Bu nedenle suçun vasfının işkencenin nitelikli hali gibi değerlenmesinden dolayı dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep ederiz” diye konuştu.

Sanık ve mağdur adına katılan avukatların beyanının ardından mütalaasını sunan iddia makamı sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’nun rapor hazırlamasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Mehmet Aydın Bakır ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, sanığın psikolojik tedavi görmesi için tahliye edilmesini istedi.

Eşi ile 4 çocuğunu kemer ve sopayla dövdü, tutuklandı
FOTOĞRAF 12
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Olay, Yavuzselim Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre şöyle gelişti; Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan Çakmak, 10 yıldır evli olduğu 4 çocuğunun annesi Narin Çakmak'a şiddet uyguladı. Narin Çakmak da 5 ay önce eşine boşanma davası açarak ailesinin yanına gitti.
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Yaklaşık 1 ay önce Ramazan Çakmak, vakit geçirmek bahanesi ile çocuklarını alıp evine götürdü. Ancak geri getirmedi. Narin Çakmak, çocuklarını almaya gitti. İddiaya göre Ramazan Çakmak, eşini hortum, kemer ve sopayla dövdü, 2 yaşındaki çocuğunu ise saatlerce havalandırma boşluğuna bıraktı. Narin Çakmak, evden çıkıp, ailesinin yanına geri gitti.
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KOMŞULAR FARK ETTİ Bu olaydan birkaç gün sonra dışarı çıkan çocukların yüzünde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular, anne Narin Çakmak'ı aradı. Hemen eşinin yaşadığı eve gelen anne, yüzleri ile vücutlarında işlence izleri olan çocuklarını aldı. Ardından da polisi aradı.
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Polis ekipleri, Ramazan Çakmak'ı gözaltına aldı. Travma geçirdiği öğrenilen çocuklar, ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerinde çocukların vücutlarının değişik yerlerinde şiddet ve işkence izleri tespit edildi. Ramazan Çakmak,sevk edildiği adlieyede tutuklandı.
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Evlendikten sonra sürekli şiddet gördüğünü, çocukları için yaşadıklarına katlandığını anlatan Narin Çakmak, On yıldır evliyim. Eşim madde bağımlısı, evlenmeden önce bilmiyordum. Hem kullanıyor hem de satıyor. İşkence gördüğüm için 5 ay önce annemin evine döndüm. 27 gündür çocuklarımı bana göstermiyordu. Çocuklarıma şiddet uyguluyordu. Adalet yerini bulsun. Bu işkenceyi bize yapan en ağır cezayı alsın. Can güvenliğimiz yok. Ölüm korkusu yaşıyoruz dedi.
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'SOĞUK SU DÖKÜP HORTUMLA DÖVÜYORDU' <br> <br> Narin Çakmak sözlerine şöyle devam etti: Üzerime soğuk su döküp, hortumla dövüyordu. Dört çocuğum için katlanıyordum. Hep geçer dedim ama bir türlü işkence bitmedi. En son gözümü patlattı. Doktora gittim ama doktorlara yalan söyledim, yuvamız dağılmasın diye. Ailem dağılmasın diye çok çabaladım. 10 yıldır şiddet, küfür, hakaret bitmedi. Olaydan önce evimizin önüne gelip, hepimizi ölümle tehdit etti. Kendi evine dönünce çocuklarıma işkence yapmış. Bu vicdansızlıktır, merhametsizliktir. Bir baba çocuklarına bunu yapar mı?
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BABAM BİZİ HEP DÖVÜYOR Babasın işkencesine maruz kalan 9 yaşındaki kız çocuğu ise, Babam beni ve kardeşimi kemer ve sopayla dövdü. Babam sürekli bana ve anneme işkence yapıyordu. Bir defasında evi ateşe verecekti dedi. Anne Narin Çakmak, çocuklarıyla birlikte gidecek yeri olmadığını söyleyerek, kendilerine yardım edilmesini istedi.
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Eşi ile 4 çocuğunu kemer ve sopayla dövdü; tutuklandı
Title
Eşi ile 4 çocuğunu kemer ve sopayla dövdü; tutuklandı
Title
Eşi ile 4 çocuğunu kemer ve sopayla dövdü; tutuklandı
Title
Eşi ile 4 çocuğunu kemer ve sopayla dövdü; tutuklandı
Title
Eşi ile 4 çocuğunu kemer ve sopayla dövdü; tutuklandı
Eşi ile 4 çocuğunu kemer ve sopayla dövdü, tutuklandı
Şanlıurfa'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan Çakmak (37), yaşları 2 ile 9 yaş arasında değişen 4 çocuğu ile eşi Narin Çakmak'ı (35) sopa ve kemerle dövdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Çocuklarıyla birlikte baba evine sığınan Narin Çakmak, ölüm korkusu yaşadıklarını söyledi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Kısa bir süre ara veren mahkeme heyeti, mağdur çocukların bir sonraki duruşma adli görüşme odasında hazır edilmesine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün katılma talebinin kabulüne, tanık komşu hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına, sanık Ramazan Ç.’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için ilgili sağlık kurumundan rapor aldırılmasına, sanığın tutukluluk haline karar verdi.

19 yıl sonra çözülen Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Baba ve üvey anne tutuklandı
GÜNDEM
19 yıl sonra çözülen Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Baba ve üvey anne tutuklandı

Şanlıurfa’da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış
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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsetin Mahallesi’nde yaşandı. Sokakta kanlar içerisindeki kadını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan kadın, durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı.
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Hastaneye giden polisin yaptığı araştırmada İlyas A. isimli şahsın, yabancı uyruklu 40 günlük hamile eşi Mirvet N.’yi (28) eve kilitleyip zincirle bağladıktan sonra günlerce işkence yaparak kerpetenle tırnaklarını çektiği öğrenildi.
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20 kişilik ekip kuruldu <br> <br> Mahalleye giden polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayın orada yaşanmadığını belirledi. Olay yerini belirlemek ve cani kocayı yakalamak için 20 kişilik bir ekip kuruldu. Polis ekipleri mahalledeki birçok evde inceleme yaptı.
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Yapılan araştırmalar sonucu işkence olayının yaşandığı evin kadının bulunduğu yerden yaklaşık bir kilometre ileride olduğu belirlerken, İlyas A.’nın izini bulan polisler şahsı şehir merkezinde gözaltına aldı.
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İşkence için özel oda Gittikleri evde kadının diğer eşi Şinda El M.’nin yaşadığını belirleyen polis ekipleri, binada inceleme yaptı. Yapılan incelemede evin çatısında üstü halı ve kilimlerle kapatılan derme çatma bir oda olduğu belirlendi.
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Odanın içerisinde ve binada detaylı inceleme yapan polisler, duvarlarda, sopa, halı ve yastıkta kan izleri buldu. Evdekilerin ifadesini alan polisler cani kocanın yeğeni Halil A.’yı da gözaltına aldı.
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Polis sireni kadının hayatını kurtardı İlyas A.’nın evin üzerinde yaptığı derme çatma odada eşi Mirvet N.’ye sürekli işkence yaptığı belirtildi. Dün akşam saatlerinde mahallede polis sireni duyan ve o esnada evde olan cani adamın yeğeni Halil A.’nın amcasına kaçmasını söylediği, kendisinin de kadını zincirlerden kurtarıp sokağa bıraktığı iddia edildi.
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Kadının da kaçarak oturduğu eski mahallesine gittiği ve eski komşularından yardım istediği, komşuların araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polislerin geldiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa’da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış
Şanlıurfa'da kocası tarafından günlerce işkence yapılarak tırnakları kerpetenle koparılan kadının failini yakalayan polis, 20 kişilik bir ekip kurarak olayın detaylarını ortaya çıkardı. Olayın gerçekleştiği binada inceleme yapan polisler, cani kocanın eşine işkence yapmak için kurduğu bir oda ile kanlar içerisindeki yastık, halı, sopa ile kadının bağlandığı zincir ve tırnaklarını sökmek için kullandıkları kerpeteni buldu.


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