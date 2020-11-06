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Gündem 19 yıl sonra çözülen Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme Baba ve üvey anne tutuklandı
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19 yıl sonra çözülen Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Baba ve üvey anne tutuklandı

İçerenköy'de 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş çıkarıldığı adli makamlarca “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Hande Çinkitaş 19 yıl önce öldürülmüştü.
Hande Çinkitaş 19 yıl önce öldürülmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler, savcılığa ifade verdi. Şüpheli Nezih Çinkitaş ifadesinde akşam eve geldiğinde kızının cansız bedenini gördüğünü öne sürerek “Boynunda kesikler olduğunu lambayı açınca gördüm. Olayda kullanıldığını düşündüğüm bıçağın sapını alarak pencerenin önünde ışığa tuttum, ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bıçakta parmak izlerimin çıkması gayet normaldir" diye konuştu.

  • Eşiyle 6,5 yıldır boşanma aşamasında olduğunu da dile getiren şüpheli, ifadesinde “Eşimin benim aleyhimdeki beyanlarını kabul etmiyorum. Bana daha önce 'Benim isteyip de öldüremeyeceğim kimse dünyada yoktur, ben birini öldürdüm ama kimse bilmiyor' şeklinde sözler söylemiştir" dedi.

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"OLAYIN FAİLİ BÜYÜK İHTİMALLE EŞİM ŞEHNAZ"

Maktulün eşiyle arasının iyi olmadığını da iddia eden şüpheli baba Nezih Çinkitaş, “Kızımın öldürülmesi olayında, olayın faili büyük ihtimal eşim Şehnaz çıkacaktır. Kızım ile Şehnaz'ın arası iyi değildi, hatta bir keresinde darp ettiğini gözümle gördüm. Olaya annem de şahittir. Benim bu olayla uzaktan yakından bir ilgim yoktur. Hayatım mahvoldu, 20 yıldan beri şüpheli durumda yaşıyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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Üvey anne Şehnaz Çinkitaş tutuklandı.

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"ÜVEY KIZIMI NEZİH'İN ÖLDÜRDÜĞÜNDEN EMİNİM"

Şüpheli Şehnaz Çinkitaş ise ifadesinde “Üvey kızım Hande'yi eşim Nezih'in öldürdüğünden eminim. Buna dair savcılığa dilekçede sunmuştum. Zaten son 1 yıldır oğlumla birlikte bu işi Nezih'in yaptığından şüpheleniyorduk. Nezih'in aleyhimdeki beyan ve suçlamalarının hepsi uydurmadır. Ben hiçbir zaman maktulü kastederek kendisine 'Bak kurtulduk' şeklinde şeyler söylemedim.

İHA
Baba Nezih Çinkitaş tutuklandı.

Kendisi ile şu an boşanma aşamasındayız. Ben sabah evden çıktığımda maktul uyuyordu. Maktulün böbrek rahatsızlığı vardı, bu nedenle altında hasta bezi vardı. Maktul ile aramızda ara sıra temizlikle ilgili tartışmalar olsa da aramız gayet iyiydi. Ben ne biliyorsam hepsini söyledim, benim üvey kızımın öldürülmesinde en ufak bir ilgim yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum" şeklinde beyanda bulundu.

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ŞÜPHELİLER TUTUKLANMA TALEBİYLE SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ

Anadolu 4'üncü Sulh Ceza Hâkimliği de şüpheliler Şehnaz Çinkitaş ve Nezih Çinkitaş'ın üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delilleri, şüphelilerin kaçma ihtimalini değerlendirerek adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına kanaat getirdi.

  • Hâkimlik şüphelilerin “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve “Altsoydan akrabayı öldürmek" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.

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NE OLMUŞTU?

Kadıköy, İçerenköy'de 4 Ocak 2001 yılında meydana gelen olayda 6. sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş, evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu.

  • Polis olayla ilgili yaptığı incelemede küçük kızın başına bir çekiçle vurularak öldürüldüğünü ayrıca boğazının ve sağ bileğinin kopma noktasına gelinceye kadar kesildiğini tespit etmişti. Şüpheli ya da şüphelilerin Hande Çinkitaş'ı 13 yerinden bıçakladığı belirlenmişti.

Polis tarafından bu güne kadar yapılan çalışmalarda katil ya da katillere ulaşılamamıştı. Polisin hiç kapatmadığı dosyada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler dosyayı titizlikle incelenmişti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte cinayet mahallinden alınan tüm eşyaların tekrar DNA testine tabii tutulmasına karar verilmişti.

Bu çalışma sonucu Hande Çinkitaş'ın elindeki kendi saçlarında ve olayda kullanıldığı tespit edilen bıçağın keskin kenarında yeni deliller bulunduğu öğrenilmişti. Savcılık talimatıyla baba Nezih Ç. ile üvey anne Şehnaz Ç. geçtiğimiz Pazartesi günü gözaltına alınmıştı.

Şanlıurfa’da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış
FOTOĞRAF 9
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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsetin Mahallesi’nde yaşandı. Sokakta kanlar içerisindeki kadını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan kadın, durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı.
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Hastaneye giden polisin yaptığı araştırmada İlyas A. isimli şahsın, yabancı uyruklu 40 günlük hamile eşi Mirvet N.’yi (28) eve kilitleyip zincirle bağladıktan sonra günlerce işkence yaparak kerpetenle tırnaklarını çektiği öğrenildi.
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20 kişilik ekip kuruldu <br> <br> Mahalleye giden polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayın orada yaşanmadığını belirledi. Olay yerini belirlemek ve cani kocayı yakalamak için 20 kişilik bir ekip kuruldu. Polis ekipleri mahalledeki birçok evde inceleme yaptı.
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Yapılan araştırmalar sonucu işkence olayının yaşandığı evin kadının bulunduğu yerden yaklaşık bir kilometre ileride olduğu belirlerken, İlyas A.’nın izini bulan polisler şahsı şehir merkezinde gözaltına aldı.
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İşkence için özel oda Gittikleri evde kadının diğer eşi Şinda El M.’nin yaşadığını belirleyen polis ekipleri, binada inceleme yaptı. Yapılan incelemede evin çatısında üstü halı ve kilimlerle kapatılan derme çatma bir oda olduğu belirlendi.
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Odanın içerisinde ve binada detaylı inceleme yapan polisler, duvarlarda, sopa, halı ve yastıkta kan izleri buldu. Evdekilerin ifadesini alan polisler cani kocanın yeğeni Halil A.’yı da gözaltına aldı.
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Polis sireni kadının hayatını kurtardı İlyas A.’nın evin üzerinde yaptığı derme çatma odada eşi Mirvet N.’ye sürekli işkence yaptığı belirtildi. Dün akşam saatlerinde mahallede polis sireni duyan ve o esnada evde olan cani adamın yeğeni Halil A.’nın amcasına kaçmasını söylediği, kendisinin de kadını zincirlerden kurtarıp sokağa bıraktığı iddia edildi.
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Kadının da kaçarak oturduğu eski mahallesine gittiği ve eski komşularından yardım istediği, komşuların araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polislerin geldiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa’da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış
Şanlıurfa'da kocası tarafından günlerce işkence yapılarak tırnakları kerpetenle koparılan kadının failini yakalayan polis, 20 kişilik bir ekip kurarak olayın detaylarını ortaya çıkardı. Olayın gerçekleştiği binada inceleme yapan polisler, cani kocanın eşine işkence yapmak için kurduğu bir oda ile kanlar içerisindeki yastık, halı, sopa ile kadının bağlandığı zincir ve tırnaklarını sökmek için kullandıkları kerpeteni buldu.
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