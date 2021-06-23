Gündem Eski ABDli Bakan Yardımcısı Kimmitt Türklerin F-35 programından çıkarılması kurallara aykırı
ANTALYA

Eski ABD'li Bakan Yardımcısı Kimmitt: Türklerin F-35 programından çıkarılması kurallara aykırı

Eski ABD Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mark Kimmitt, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteğe ilişkin, "ABD'nin diğer terör örgütleriyle mücadele etmek için bir başka terör örgütünü kullanması hatalı" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına da değinen Kimmitt, Türkiye'nin F-35'lerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve programdan çıkarılmasının kurallara aykırı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Eski ABDli Bakan Yardımcısı Kimmitt: Türklerin F-35 programından çıkarılması kurallara aykırı
Mark Kimmitt

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Türkiye'ye gelen eski ABD Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mark Kimmitt, ABD-Türkiye ilişkilerinde son dönemde gerilim sebebi olan S-400, F-35, ABD'nin SDG/PKK/YPG'ye desteği gibi konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türklerin F-35 programından çıkarılması kurallara aykırı"

ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından Türkiye'yi savaş uçaklarını tehlikeye atacağını savunarak F-35 programından çıkardığını hatırlatan Kimmitt, Türkiye'nin iki ülke arasında bir ihtilaf olmadığını defalarca dile getirdiğini, bu konuyu araştırmak için bir komisyon kurulmasını önerdiğini ayrıca F-35'lerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve programdan çıkarılmasının kurallara aykırı olduğunu söyledi.

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"Terör örgütleriyle mücadele için başka terör örgütü kullanılmaz"

Mark Kimmitt, Türkiye'nin ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'ya desteğine Türkiye'nin uzun süredir itiraz ettiğini, ABD'nin diğer terör örgütleriyle mücadele etmek için bir başka terör örgütünü kullanmasının anlamsız olduğunu ve bunu birçok kez ilettiğini ifade etti.

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