​ABD Türkiye için güvenlik sorunu

Araştırma şirketi Areda Survey’in “Türkiye dış politikası” anketi, Türk halkının, terör örgütleri PKK/PYD ile FETÖ’ye destek verip Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan ABD’ye bakışını ortaya koydu. 1-3 Haziran arasında 2 bin 100 katılımcı ile yapılan araştırmada katılımcılara “Son dönemde Türk dış politikasının en önemli meselesi nedir?” diye soruldu. Katılımcıların 46,9’u “Suriye’deki PYD-YPG varlığı” seçeneğinden yana görüş bildirirken “Sınır ötesi terörle mücadele” ve “ABD ile ilişkiler” başlıkları da öne çıktı.

YAKIN ÇEVREDEKİ FALİYETLER!

“Gelecek 10 yılda Türkiye’nin önüne çıkacak en önemli dış politika olayı hangileridir?” sorusuna verilen cevapta “ABD’nin faaliyetleri” vurgusu dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 53,7’si bu soruya “ABD’nin, Türkiye’nin yakın çevresindeki faaliyetleri” cevabını verdi. Türkiye için tehdit oluşturan ülkelerde de yüzde 54,6 ile ABD ilk sıraya yerleşti. Amerika’yı yüzde 51 ile İsrail, yüzde 31,1 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 30,7 ile Suudi Arabistan takip etti.

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GÜVENİLMEZ VE SÖMÜRGECİ

Ankette “Hangisi ABD’yi, Türkiye ile olan illişkileri açısından en iyi tarif eder?” sorusu da soruldu. Katılanların yüzde 35,5’i ABD’yi ‘güvenilmez ülke’ olarak nitelerken, yüzde 32,8’i de ‘sömürgeci’ olarak tanımladı. “Türkiye ile Amerika arasındaki en büyük sorunlar nedir?” sorusuna da ankete katılanların yüzde 56,8’i “ABD’nin PYD’ye destek vermesi” cevabını verdi. Katılanların 46,7’si “ABD’nin Orta Doğu’daki politikaları” cevabını verirken, yüzde 42,5’i de “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemi alması” olduğunu belirtti.

İŞ BİRLİĞİ YAPILMASIN

Türkiye ile ABD arasındaki en önemli iş birliği alanı da yüzde 85,9 ile “Rusya karşısında denge oluşturmak” olurken, ankete katılanların yüzde 50’si gelecek birkaç yılda Türkiye-ABD ilişkisinde hiçbir değişiklik olmayacağını söyledi. Katılanların yüzde 72,2’si Türkiye’nin dış politikasını yürütürken “ABD ile iş birliği yapmaması” gerektiğini belirtti.

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RUSYA MI ABD Mİ?

“ABD ile Rusya arasında tercih yapacak olsanız, Türkiye’nin hangi ülke ile ilişkilerini daha fazla geliştirmesini istersiniz?” sorusuna da ankete katılanların yüzde 78,9’u Rusya cevabını verirken, yüzde 21,1’i ABD dedi.

Rusya stratejik ortağımız

Ankette katılımcılara Rusya ile ilişkilere dair sorular da soruldu. “Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl tanımlarsınız?” şeklindeki soruya katılanların yüzde 58,2’si “Stratejik ortaklık vardır” cevabını verdi. “Türkiye ile Rusya arasındaki en önemli iş birliği alanları nelerdir?” sorusuna ise katılanların yüzde 53,1’i “enerji alanında iş birliği” dedi. Yüzde 24,1 “ticari-ekonomik iş birliği” derken yüzde 11 “turizm alanında iş birliği” dedi. Katılımcılar arasında “Suriye’nin geleceği, uluslararası politika birliği, güvenlik ve terörle mücadele” konularında iş birliklerine değinenler de oldu. “Türkiye dış politikasını yürütürken Rusya ile iş birliği yapmalı mıdır?” sorusuna ankete katılanların yüzde 64,1’i ‘evet’ derken yüzde 35,9’u ‘hayır’ cevabını verdi.

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S-400’e destek

Ankette, “Türkiye’nin savunma alanında S-400 ve F-35 satın alma tercihi ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 69,3’ü S-400 alımının doğru bir karar olduğu cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 30,7’si de ABD ile F-35 sürecinin devam ettirilmesinden yana tavır sergiledi.

Atina ile en önemli sorun Doğu Akdeniz

Ankette Yunanistan’la ilişkiler bölümünde de “Yunanistan ile ilişkilerimizin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu soruldu. Katılanların yüzde 57,9’u “Bir şey değişmedi”, Yüzde 24,3’ü “Kötüye gidiyor”, yüzde 17,8’ de “İyiye gidiyor” dedi. Ankette “Yunanistan ile aramızdaki en önemli sorun nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 49,6’sı “Doğu Akdeniz ve Ege’de Türk varlığının istenmemesi” cevabını verdi. Yüzde 34,6 ise “Ege adaları ve sınır ihlalleri” olduğunu belirtti. “Yunanistan’ın İstanbul’a yönelik kostantinapolis hayalleri- Ayasofya”, “Göçmen-mülteci sorunu” gibi başlıklara değinen katılımcılar da oldu.

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