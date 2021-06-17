Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Bidena Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'a 'Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin' dedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi bir hatadır" dedi. Erdoğan, "(Biden'a) Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin, dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bidena Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden Brüksel’de bir araya gelmişti.

Bakü’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi bir hatadır. Terör örgütlerini destekleyenler, onlara cesaret verenler ne büyük bir yanlış yaptıklarını er ya da geç anlayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı nErdoğan, Azerbaycan ziyaretini takip eden basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı nErdoğan, Azerbaycan ziyaretini takip eden basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"F-35'te üzerimize düşeni yaptık"

Biden ile görüşmesine değinen Erdoğan, "Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin, dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık" ifadesini kullandı.

AFP ve Reuters Erdoğan ile Biden'ın tokalaştığı anı çarpıtarak servis etti
DÜNYA
AFP ve Reuters Erdoğan ile Biden'ın tokalaştığı anı çarpıtarak servis etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin Afganistan’dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir" şeklinde konuştu.

"Yakın zamanda Putin'le ikili görüşme yapacağız"

Ermenistan'ın güven artırıcı adımlar atmaya başlaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Döşediği mayınların haritalarını Azerbaycan’la paylaşması bu yönde önemli bir ilk adımı teşkil edecektir" dedi.

Erdoğan, Zengezur koridoru konusunda da "Rusya tarafında geciktirme niyeti olduğuna ihtimal vermiyorum. Tam aksine yardımcı bir hava içinde. Yakın zamanda Putin'le ikili görüşme yapacağız." açıklamasında bulundu.

"Temenni ederim eylül-ekim gibi kendi aşımızı üretmiş oluruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşılamalarına ilişkin, "Yoğun aşı süreci pek çok yerde rahatlama meydana getirdi. Temenni ederim ki eylül-ekim gibi biz de kendi aşımızı üretmiş oluruz" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın adayı belli"

"Cumhur İttifakı'nın adayı belli" ifadesini kullanan Erdoğan, "Dolayısıyla bizim karşımıza kimin çıkacağı bizi pek de ilgilendirmiyor" dedi.

ABD Başkanı Biden NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek selam verdi
OYNAT 00:21
ABD Başkanı Biden NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek selam verdi
Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden, oturum başlamadan hemen önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına giderek selam verdi. Yumruk tokuşturan iki lider bir süre ayaküstü sohbet etti.


Abone Ol Google News
Rekora yelken açtı

Rekora yelken açtı

Türkiye'nin dört denizini tek başına aşacak.
Balıkçı teknesine gemi çarptı

Balıkçı teknesine gemi çarptı

​Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında facia: İki kişi hayatını kaybetti
Sorunların çözümü diyalog

'Sorunların
çözümü diyalog'

​Erdoğan 'Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi'nin ardından konuştu.

​TBMM Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasıyla ilgili açıklama

​AK Partili Akbaşoğlu duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde AB'ye mesaj.

Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı.

Adalet Bakanı Gül'den çağrı.

Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması.

Yarın erişime açılacak. Okullarda karne etkinliği yapılmayacak.

​İstanbul'da müdürdü köyünde çoban oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.