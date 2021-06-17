Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'a 'Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin' dedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden Brüksel’de bir araya gelmişti.

Bakü’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi bir hatadır. Terör örgütlerini destekleyenler, onlara cesaret verenler ne büyük bir yanlış yaptıklarını er ya da geç anlayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı nErdoğan, Azerbaycan ziyaretini takip eden basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"F-35'te üzerimize düşeni yaptık"

Biden ile görüşmesine değinen Erdoğan, "Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin, dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık" ifadesini kullandı.

DÜNYA AFP ve Reuters Erdoğan ile Biden'ın tokalaştığı anı çarpıtarak servis etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin Afganistan’dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir" şeklinde konuştu.

"Yakın zamanda Putin'le ikili görüşme yapacağız"

Ermenistan'ın güven artırıcı adımlar atmaya başlaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Döşediği mayınların haritalarını Azerbaycan’la paylaşması bu yönde önemli bir ilk adımı teşkil edecektir" dedi.

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Erdoğan, Zengezur koridoru konusunda da "Rusya tarafında geciktirme niyeti olduğuna ihtimal vermiyorum. Tam aksine yardımcı bir hava içinde. Yakın zamanda Putin'le ikili görüşme yapacağız." açıklamasında bulundu.

"Temenni ederim eylül-ekim gibi kendi aşımızı üretmiş oluruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşılamalarına ilişkin, "Yoğun aşı süreci pek çok yerde rahatlama meydana getirdi. Temenni ederim ki eylül-ekim gibi biz de kendi aşımızı üretmiş oluruz" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın adayı belli"

"Cumhur İttifakı'nın adayı belli" ifadesini kullanan Erdoğan, "Dolayısıyla bizim karşımıza kimin çıkacağı bizi pek de ilgilendirmiyor" dedi.



