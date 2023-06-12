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Eski Bakan Veysel Eroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’nun ‘Haliç’ algısına tepki: Kirletmesin yeter

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Haliç'i biz temizledik' algısına tepki gösterdi.

21:19 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Temiz Haliç' projesini sahiplendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Temiz Haliç' projesini sahiplendi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
"Değişim çok güzel oldu. Kokusundan durulamayan Haliç şimdi su sporlarının merkezi oldu. Dip ve sahil temizliğini özenle yaptık, yeşil alanları düzenledik, tramvayıyla, spor ve sosyal tesisleriyle, müzeleriyle, kültür ve etkinlik alanlarıyla çok güzel bir Haliç var artık"
ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na cevap Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'ndan geldi.

Eroğlu twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

"HİÇBİR CANLI YAŞAMAZDI"

1994'te Haliç'i lağım çukuru olarak teslim aldık. İstanbul'un atık suyunun %95'i Haliç'e ve boğaza akmaktaydı. Hiçbir canlı yaşamazdı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kuzey ve Güney Haliç projesini tamamladık. İBB, 5 milyon m3 çamuru temizledi.


"KİRLETMESİN YETER"

Dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan Haliç ile Metropolis birincilik ödülünü kazandık. Ancak tek işi algı yönetimi olan mevcut başkan, bizim temizlediğimiz Haliç'e de sahip çıktı. Kirletmesin yeter.


#Ekrem İmamoğlu
#Veysel Eroğlu
#İBB
#Haliç
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