Eski Bakan Veysel Eroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’nun ‘Haliç’ algısına tepki: Kirletmesin yeter

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Temiz Haliç' projesini sahiplendi.
İmamoğlu'na cevap Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'ndan geldi.
Eroğlu twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:
"HİÇBİR CANLI YAŞAMAZDI"
1994'te Haliç'i lağım çukuru olarak teslim aldık. İstanbul'un atık suyunun %95'i Haliç'e ve boğaza akmaktaydı. Hiçbir canlı yaşamazdı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kuzey ve Güney Haliç projesini tamamladık. İBB, 5 milyon m3 çamuru temizledi.