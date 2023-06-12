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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'onursal genel başkanlık' teklifi

Yandaş gazeteci Timur Soykan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Genel başkanlık dahil bütün görevlere hazırım" mesajını Halk TV'de yorumladı. Soykan, "Özel çok çalışkan bir isim. Siyaseten de gerçekten başarılı. Ama tabi Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olarak Özel'i düşünmek gerekiyor. Bazı kulis bilgilerine göre de İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bir onursal başkanlık öneriyor ve o anlamda bir formül işliyor. Bunlar normal süreçler." diye konuştu.

11:17 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yandaş gazeteci Timur Soykan'dan kulis bilgisi: İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na 'onursal genel başkanlık' teklif etti.

Yandaş gazeteci Timur Soykan'dan kulis bilgisi: İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na 'onursal genel başkanlık' teklif etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “CHP'de değişim olmalı Kılıçdaroğlu bunun önünde durmamalı." dedi ve üzerine düşen sorumluluğu yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Bu sorumluluğa genel başkanlığın dahil olup olmadığı da sorulan Özel, "Dahil" yanıtını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından yükselen bu 'Değişim' çıkışı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Yandaş gazeteci Timur Soykan, Özel'in açıklamalarını CHP tarafından fonlanan Halk TV'de yorumladı.



İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na teklif

Soykan, "Özel çok çalışkan bir isim. Siyaseten de gerçekten başarılı. Ama tabi Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olarak Özel'i düşünmek gerekiyor. Bazı kulis bilgilerine göre de İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bir onursal başkanlık öneriyor ve o anlamda bir formül işliyor. Bunlar normal süreçler." diye konuştu.





#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdsroğlu
#CHP
1 saat önce
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