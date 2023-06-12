İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'onursal genel başkanlık' teklifi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “CHP'de değişim olmalı Kılıçdaroğlu bunun önünde durmamalı." dedi ve üzerine düşen sorumluluğu yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Bu sorumluluğa genel başkanlığın dahil olup olmadığı da sorulan Özel, "Dahil" yanıtını verdi.

Soykan, "Özel çok çalışkan bir isim. Siyaseten de gerçekten başarılı. Ama tabi Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olarak Özel'i düşünmek gerekiyor. Bazı kulis bilgilerine göre de İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bir onursal başkanlık öneriyor ve o anlamda bir formül işliyor. Bunlar normal süreçler." diye konuştu.