İETT ve itfaiye çöktü: Siyasi hesapları bırakın işinizi yapın

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çıkan yangının 20 saatten fazla uzun süre söndürülememesi itfaiyedeki liyakatsiz kadrolaşmayı bir kez daha gündeme getirdi. Yeni Şafak’a konuşan bir yetkili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) el değiştirmesinden sonra personeli değiştirilen ilk kurumun itfaiye olduğunu söyledi.

İstanbul’un önemli Organize Sanayi Bölgelerinden biri olan Başakşehir’de bir iş hanında çıkan yangın 31 saatte kontrol altına alınabildi.

KALİFİYE ELEMANLAR İŞTEN ÇIKARILDI

Yapı denetim işlemelerini çok önemli olduğunu anlatan yetkili, “Bir yerde, yangın çıkmadan önce raporlama yapılması gerekir. Üretim ve depolama yangın şekline göre yağmurlama, köpük, gibi sistemler kurulmalı” dedi. Liyakatsiz, iş bilmeyen insanları işe alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği ilk zamanlar belediyede bir kıyıma imza atmış, kalifiye elemanların işine de son vermişti. Yetkili “İmamoğlu itfaiye ile ilgili teknik uzmanları da değiştirmişti. Bu da itfaiye uygulamalarının yangın yönetmeliğine uygun olup olmadığını kontrol eden ekibin tamamının değişmesine neden oldu. Yeni gelen görevliler ise denetleme ve sistem konularında yetersiz kaldı” değerlendirmesinde bulundu

BİR İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İstanbul İtfaiyesi’nin içinin boşaltılmasının sonucu olarak, son 4 buçuk yılda kentte yaşanan yangınlara müdahalede yetersiz kalındı. İBB, araç eksikliği, teknik donanım yetersizliği, muayene ücreti ödenmediği için depolarda bekleyen araçları nedeniyle yangınlara müdahalede yetersiz kalıyor. Geçtiğimiz günlerde Özcan Gök isimli bir itfaiye görevlisi, Ümraniye’deki çöp koteynırında çıkan yangına müdahale ederken, yetkili müdürlerin gerekli koordinasyonu sağlayamaması sebebi ile çatıdan düşerek hayatını kaybetmişti.

AKİT’TE ÇIKAN YANGIN 60 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yine 27 Nisan’da Yeni Akit gazetesi ve Akit TV’nin ofislerinin de yer aldığı binanın alt katındaki halı fabrikasında meydana gelen yangını hatırlattı. Binada çıkan yangın ancak 60 saat içerisinde söndürüldü. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi. O dönemde de İBB’ye bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahaledeki yetersizliği yoğun eleştirilere neden olmuştu.

İZMİR’DE DE DURUM FARKLI DEĞİL

Ünlü sanatçı İbrahim Tatsıses’in de yaşadığı İzmir’deki Folkart Sitesi yanmış ve 8 saatlik bir uğraş sonunda yangın kontrol altına alınmıştı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de göreve gelir gelmez itfaiye kadrosunda değişiklik yaptığı iddia edilmişti.

İşinizi yapın!

Türkiye’nin en büyük kentinin belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, önce Cumhurbaşkanlığı adaylığı, ardından Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı adaylığı ve CHP’de iktidar mücadelesine girişti. İki başkan kendi siyasi gündemleriyle uğraşırken ülkenin başkenti Ankara ve en büyük kenti İstanbul kaderine terk edildi. İstanbul’da itfaiyedeki liyakatsiz kadrolar nedeniyle yangınlara doğru dürüst müdahale edilemiyor. Ankara’da ise her yağıştan sonra sel olması rutin hale geldi.

Her yağışta aynı manzara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün öğleden sonrası için kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu Ankara yine sele teslim oldu. Öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur nedeniyle, kentin birçok noktasında akan sular nehre, birikintileri ise göle dönüştürdü. Yağış en fazla Yenişehir, Mamak, Ulus, Altındağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle’de etkili oldu.

İŞ YERLERİ SU ALTINDA

Bazı yerlerde bir buçuk metre yüksekliğe varan su birikintileri hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Vatandaşlar, suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı esnaf da su baskını tehlikesine karşı iş yerlerinin önünde kum torbaları ile tedbir aldı. Çok sayıda araç da sel sularında mahsur kaldı.

SABIKALI BÖLGE

Sağanaktan en çok etkilenen nokta Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı ve çevresi oldu. Daha önceki sağanak yağışlarda da aynı manzaranın yaşandığı bölgede, iş yerleri sel sularıyla doldu, araçlar mahsur kaldı. Araç içindeki vatandaşlar, kendi imkanları veya ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Bazı sürücülerin, selde sürüklenmemesi için araçlarını iple ağaca veya direğe bağladığı görüldü.

METRO ŞELALEYE DÖNDÜ

Yağışın vurduğu bölgelerden biri de Sıhhiye oldu. Sıhhiye Metro İstasyonu tavanından akan yağmur suları, şelaleyi andırdı.

BELEDİYENİN YANI BAŞINDA

Alt geçitlerde de aynı durum yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yanı başındaki alt geçidin de arasında olduğu toplam 11 alt geçit su birikintileri nedeniyle trafiğe kapandı. Kentin önemli yolları saatlerce kullanılamaz hale geldi.

44 kilogram yağış düştü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sağanak yağış esnasında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 1402 araç ve 3866 personelin görevlendirildiğini duyurdu. Yavaş, kent merkezinde aynı anda başlayan sağanakla birlikte metrekareye düşen yağışın 44 kilogramı aştığını bildirdi.

3 bölgede sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu için sağanak yağış uyarısı yaptı. Ege ve Batı Akdeniz’de Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri ile Muğla’nın, Aydın’ın ve İzmir’in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu için ise, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya ve Karaman çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.























