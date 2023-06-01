İmamoğlu kelle isteyecek

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında, İstanbul'a hizmet etmek yerine cumhurbaşkanlığı seçimleri için şehir şehir propaganda yapan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. "İstanbul ilk kez tarihinde borçlanamaz hale geldi." diyen Göksu, "Teslim ettiğimizde 23 milyar borç 103 milyar oldu. İmamoğlu, İstanbul'u terk ederken 155 milyar lira borçla teslim edecek." diye konuştu. İmamoğlu'nun asıl amacının cumhurbaşkanı adayı olmak olduğunu belirten Göksu, "Senin yerin orası değil sen özgün bir projesin, sen Cumhurbaşkanı olacaksın, dediler, bunu düşünüyordu." diye konuştu.