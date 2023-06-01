İmamoğlu kelle isteyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.
Seçim sonrasında “Değişmeyen tek şey değişimdir” çıkışı ile gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hafta sonu başkente gelerek Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapabileceği belirtiliyor. İmamoğlu’nun MYK’dan bazı isimler ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yerine başka ismin gelmesi talebini ileteceği ileri sürüldü. CHP’de Oğuz Kaan Salıcı, Tuncay Özkan, Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Seyit Torun gibi isimlerin MYK sonrasında parti içindeki görevlerinden alınabileceği de iddia ediliyor.