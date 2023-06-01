|
Gündem

İmamoğlu kelle isteyecek

Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti sonrası "Değişmeyen tek şey değişimdir” çıkışı ile gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hafta sonu başkente gelerek Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapabileceği belirtiliyor. İmamoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu yerine başka bir isimi İstanbul İl Başkanlığı için isteyeceği ileri sürüldü.

Mehmet Güney
04:00 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Seçim sonrasında “Değişmeyen tek şey değişimdir” çıkışı ile gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hafta sonu başkente gelerek Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapabileceği belirtiliyor. İmamoğlu’nun MYK’dan bazı isimler ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yerine başka ismin gelmesi talebini ileteceği ileri sürüldü. CHP’de Oğuz Kaan Salıcı, Tuncay Özkan, Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Seyit Torun gibi isimlerin MYK sonrasında parti içindeki görevlerinden alınabileceği de iddia ediliyor.


Tevfik Göksu'dan 'İmamoğlu' iddiası: 'Sen özgün bir projesin sen Cumhurbaşkanı olacaksın' dediler bunu düşünüyordu
Tevfik Göksu'dan 'İmamoğlu' iddiası: 'Sen özgün bir projesin sen Cumhurbaşkanı olacaksın' dediler bunu düşünüyordu

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında, İstanbul'a hizmet etmek yerine cumhurbaşkanlığı seçimleri için şehir şehir propaganda yapan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. "İstanbul ilk kez tarihinde borçlanamaz hale geldi." diyen Göksu, "Teslim ettiğimizde 23 milyar borç 103 milyar oldu. İmamoğlu, İstanbul'u terk ederken 155 milyar lira borçla teslim edecek." diye konuştu. İmamoğlu'nun asıl amacının cumhurbaşkanı adayı olmak olduğunu belirten Göksu, "Senin yerin orası değil sen özgün bir projesin, sen Cumhurbaşkanı olacaksın, dediler, bunu düşünüyordu." diye konuştu.


#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mehmet Güllüoğlu kimdir?