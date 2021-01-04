Gündem Evlat nöbetindeki anne oğluna seslendi Ceza yok Baran gel teslim ol
DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki anne oğluna seslendi: Ceza yok Baran gel teslim ol

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 182 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 490'ıncı günde de sürüyor. 5 yıl önce, 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Baran için evlat nöbetine devam eden Solmaz Öğrünç, "Sesimi duyuyorsan eğer gel, adalete teslim ol. Onlar seni kandırıyor. Ceza falan yok. Gelen çocuklar, ceza almadan annelerine kavuşuyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
182 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 490'ıncı günde de sürüyor.
182 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 490'ıncı günde de sürüyor.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

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20 AİLE ÇOCUKLARINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.


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'OĞLUM GEL, TESLİM OL'

Van'dan 5 yıl önce kaçırılan oğlu Baran için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Solmaz Öğrünç, oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, şunları söyledi:

"HDP olmazsa PKK da olmaz. HDP bir çocuk katilidir. PKK gelip benim oğlumu zorla götürmedi. HDP alıp onlara verdi. Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorlar da benim Baran'ımın özgürlüğü nerede kaldı? Önce bizim oğlumuzun özgürlüğünü istesinler sonra da onun için istesinler. Kandil'e neden gitti? Karayılan'la fotoğraf çekmiş.

DHA
Baran için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Solmaz Öğrünç oğluna seslendi.

Ben oğlumu istiyorum başka bir şey istemiyorum. Hastalık, soğuk, kış ve yaz geldi buradan kalkmadım. Ben HDP'den çocuğumu istiyorum. Çocuğumun elinden kalemi aldılar, silah verdiler.

Oğlum Baran; sesimi duyuyorsan eğer gel, adalete teslim ol. Onlar seni kandırıyor. Ceza falan yok, gelen çocuklar ceza almadan annelerine kavuşuyor. 1 yıldır HDP'nin kapısındayım. Gel, yeter."


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