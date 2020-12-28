Evlat nöbetindeki annenin acı çığlığı: Kardeşin askere gidecek, onu mu öldüreceksin?

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.

Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

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20 aile evladına kavuştu

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

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'Elinden kalemi alıp silah verdiler'

Van'dan 9 yıl önce kaçırılan kızı Şeyma için gelen Nazlı Sancar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti diğer ailelerle birlikte sürüyor. 1,5 yıldır kar, yağmur, çamur, hastalık demeden evlat nöbeti tuttuklarını ifade eden Sancar, kızını teslim olması için çağrıda bulundu. Oğlunun 20 gün sonra vatani görevini yapmaya gideceğini söyleyen Sancar, şunları söyledi:

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'HDP kapandığı gün Kandil de kapanır'

"Kızımın elini kolunu bağlayarak zorla dağa kaçırdılar. Evladımın hasretini çekiyorum. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Selahattin Demirtaş'ın bırakılması için her zaman açıklama yapıyorlar, 'insan hakları' diyorlar. Bizim haklarımız yok mu? Buradaki bütün annelerin, babaların hakları yok mu? Biz insan değil miyiz? Bizi de görsünler artık. Bu annelerin babaların feryatlarını da duysunlar. Yeter artık, dayanacak gücümüz kalmadı. HDP kapansın. HDP kapandığı gün Kandil de kapanır. Artık anneler babalar ağlamasın. Şeyma, kızım sen beni görüyorsan, duyuyorsan çık gel. Gel devlet güçlerimize teslim ol. Senin özgürlüğünü, senin hayatını çaldılar kızım. Sen hayırlı bir evlattın. Her zaman 'ben okuyacağım, savcı olacağım, hakim olacağım' diyordun. Orası senin yerin değil. Senin elinden kalemi alıp silah verdiler.

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Seni dağlarda, mağaralarda ölüme terk ettiler. Kızım gel, devlet güçlerimize teslim ol. Kızımın yüzünü unutmuşum. Benim evimi yıktılar. Şeyma, kızım ben kapıyı kapatmışım buraya gelmişim. Artık dayanamıyorum. Senin kardeşin de 20 gün sonra askere gidecek. Onun karşısına geçip kardeşini mi öldüreceksin? Gel devlet güçlerimize teslim ol. Sonsuza kadar senin arkandayım. Gel, orası senin yerin değil kızım. Sizi kandırıyorlar, beyninizi yıkıyorlar.

OYNAT 04:01 'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu PKK'nın çocuklarını HDP yardımıyla dağa kaçırdığı ailelerin isyanı büyüyor. Diyarbakır HDP il binası önünde toplanan 10 aile, kaçırılan çocuklarını geri istiyor. 11 aydır oğlunu göremeyen baba ''HDP Kandil'dir, Kandil de HDP'dir. Biz evlatlarımız gelene kadar burada mücadelemizi sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu. 16 yaşındaki oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan acılı anne ise ''Yeter artık hiçbir anne ağlamasın'' dedi. Ailelerin HDP binası önündeki nöbeti devam ediyor. BiP'te paylaş

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"Biz evlatlarımızı istiyoruz"

Teslim ol. Ceza yok, bir şey yok. İşkence yok. Sizi kandırıyorlar kızım. Sen geldiğin gün seni alıp eve götüreceğim. Sen benim canımdan bir parçasın. Annene bir telefon aç. Anne ve babalara da çağrım var. Bize destek çıksınlar. Korkmasınlar, çekinmesinler. Devlet zorla onları oraya getirmiş diyorlar. Devlet bizi getirmemiş. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Canımızdan can almışlar. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Canlarımızı istiyoruz. Ben Şeyma'mı istiyorum."

FOTOĞRAF 6 Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu. 5 yıl önce 18 yaşındayken Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz, Kocaeli'den gelerek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Tuncer'in kardeşi Adem Cengiz, Diyarbakır'daki evlat nöbetini televizyonda izledikten sonra katılmaya karar verdiklerini ifade ederek, ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu. Cengiz, HDP ağabeyimi bana versin. Bu hastalıkta çıkıp geldik. 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. Artık yeter, neredeysen kaç gel. Ailen seni çok özledi. Babam hasta. Bu eylemi televizyonda gördük. Artık yeter dedim ve annemle beraber geldik. 2015'te ablamın düğünde çıkıp gitti. Artık ulaşamadık. Sonra kayıp ilanı verdik. Cevap alamadık 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. HDP'den ağabeyimi istiyorum dedi. Kürtçe konuşan anne Zinnet Cengiz ise her gün acı çektiğini belirterek, Tuncer gelmeden ben buradan gitmeyeceğim dedi. Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde 18 yaşındayken götürülen Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz'in eyleme katılmasıyla 467'inci gününde 178'e yükseldi.

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