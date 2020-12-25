İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda İl Emniyet Müdürleri ile değerlendirme toplantısına katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada, Van'da Asayiş Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 251 personelle Yıldırım Besta-17 operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

GÜNDEM AİHM kararını tanımıyoruz: Milli vicdanda hükümsüzdür

AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararına da değinen Soylu, şunları kaydetti: “İtalya'da seçilmiş belediye başkanları kirli ilişkileri nedeniyle görevden alındı, yerine kayyum atandı, kimse ses çıkarmadı. Fransa'da, Yunanistan'da bunlar sorun olmadı. Ama aynı ilkeler, aynı normlarla Türkiye terörle mücadele ederken işler değişiyor. Avrupa çok büyük bir yanlışın içinde. Evrensel hukuk kuralları terör meselesinde bize başka, Avrupalıya başka çalışmaktadır. Kusura bakmasınlar ama Avrupa bugün gırtlağına dayanmış bıçağın farkında değil. Meclis'te 'PKK'yı kınayın' denmesine rağmen bir kez bile açıklama yapmayan, tam tersine onlara destek veren, iştahlandıran Selahattin Demirtaş teröristtir. AİHM'in hangi sebeple olursa olsun almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı söz konusu değildir.”

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz

GERGERLİOĞLU FETÖ'CÜ

Uşak'taki “çıplak arama” iddialarıyla ilgili tüm yalanlama ve kamera kayıtlarına rağmen ana muhalefet liderinin de bu yalanın arkasında durduğunu kaydeden Soylu, “Polis Teşkilatı’na bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. Pensilvanya'dan peydahlandığı belli olan çıplak arama iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur” dedi.

REKLAM

GÜNDEM CHP'li Tanrıkulu: AİHM'nin Demirtaş ile ilgili kararı yerine getirilmek zorunda